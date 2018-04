Nordkorea vil stoppe prøvesprængninger og missilaffyringer

Med under en uge til et planlagt topmøde på den koreanske halvø meddeler Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han vil lukke et anlæg for atomprøvesprængninger.

Desuden vil Kim Jong-un indstille testaffyringer af ballistiske missiler og prøvesprængninger af atomvåben.

- Fra den 21. april vil Nordkorea stoppe atomforsøg og affyringer af interkontinentale ballistiske missiler, meddeler det statslige nyhedsbureau KCNA ifølge det sydkoreanske Yonhap.

- Som bevis på løftet om at suspendere atomforsøg vil nord lukke et forsøgsanlæg i landets nordlige del, skriver KCNA.

Kim Jong-un begrunder ifølge KCNA tiltagene med, at Nordkorea er kommet så langt i udviklingen af atomvåben og missiler, at landet ikke har behov for at foretage flere prøvesprængninger eller affyringer.

Fokus skal ifølge erklæringen i stedet være på at skabe fred mellem de to lande og skabe mere økonomisk vækst i Nordkorea.

Kim Jong-un og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal efter planen mødes den 27. april i grænsebyen Panmunjom, der ligger i den demilitariserede zone, der adskiller de to lande.

Desuden er der udsigt til et historisk topmøde mellem USA og Sydkorea i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Men mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un er endnu ikke i så faste rammer, at sted og tidspunkt for mødet er på plads.

På begge topmøder ventes nordkoreansk afvikling af landets atomvåbenprogram at stå øverst på dagsordenen, skriver Yonhap.

De seneste år har Nordkorea adskillige gange ignoreret internationale forbud mod testaffyringer af ballistiske missiler. Landet har også foretaget underjordiske prøvesprængninger af atomvåben.

Anført af USA har FN vedtaget adskillige sanktioner mod Nordkorea i håb om, at en svækket økonomi vil gøre det svært får landet at finansiere ambitionerne om at udvikle sig til en atommagt.

Trump ser melding fra Nordkorea som en god nyhed for verden

USA's præsident, Donald Trump, roser i et tweet Nordkoreas beslutning om at indstille forsøg med atomvåben og testaffyringer af missiler.

- Det er rigtig gode nyheder for Nordkorea og verden - stort fremskridt, skriver Trump og tilføjer:

- Ser frem til vores topmøde.

Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA nævner ikke noget om, hvorvidt styret er indstillet på helt at afvikle Nordkoreas atomvåbenprogram.

Ifølge KCNA er det centralkomitéen i landets enerådende parti, der har truffet beslutningen om at indstille forsøgene med missiler og atomvåben.

Det skete på et møde, hvor komitéen ifølge nyhedsbureauet AP var samlet for at drøfte "en ny fase" i landets politik.

En enig centralkomité vedtog en resolution med fokus på at skabe en stærk økonomi og "banebrydende forbedringer" for befolkningen.

Forud for næste fredags koreanske topmøde oplyste Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, torsdag på et møde med flere medier, at Kim Jong-un har droppet et hidtil ultimativt krav i forhold til at indgå aftaler med Sydkorea og USA.

Kim Jong-un vil således ikke længere forlange tilbagetrækning af USA's soldater fra Sydkorea som del af en eventuel aftale om atomafrustning, fortalte Moon Jae-in.

Regimet i Nordkorea har i flere år ellers stået fast på, at det har behov for atomvåben for at kunne beskytte sig mod blandt andet USA's militære tilstedeværelse på den anden side af grænsen.

Japan fastholder krav om total atomafrustning i Nordkorea

Holdningerne til Nordkoreas udmelding om at indstille sine atomprøvesprængninger og testaffyringer af interkontinentale missiler er delte i nabolandene.

Sydkoreas præsident hilser beslutningen velkommen og ser den som et skridt mod en nedrustning, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

- Nordkoreas beslutning er et meningsfuldt fremskridt for atomafrustning på den koreanske halvø, som verden håber på, lyder det i en erklæring fra præsident Moon Jae-ins kontor i Seoul.

I erklæringen gives der udtryk for, at Nordkorea med sin beslutning har øget chancerne for succes på det planlagte topmøde næste fredag mellem Moon Jae-in og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Japan derimod efterlyser flere tiltag fra nordkoreansk side, og tiden er ikke inde til at lempe presset mod landet.

Tværtimod vil Japan fortsætte med at lægge maksimalt pres på Nordkorea, for at få landet til "helt at skrinlægge masseødelæggelsesvåben, atomvåben og missiler", lyder det fra forsvarsminister Itsunori Onodera

- Vi kan ikke være tilfredse, siger han ifølge AFP.

Forsvarsministeren hæfter sig ved, at Nordkorea ikke nævner noget om, at det vil indstille prøveaffyringer af kort- og mellemdistance missiler.

Styret i Pyongyang har adskillige gange provokeret Japan ved at sende missiler ud over havet mellem de to lande og ind i japansk luftrum.

/ritzau/AFP

USA stempler Kina og Rusland som moralsk forkastelige

Kina, Rusland, Iran og Nordkorea er "moralsk forkastelige" lande, der hver dag krænker menneskerettighederne.

John Sullivan, fungerende udenrigsminister i USA

Det konkluderer USA i landets årlige menneskerettighedsrapport, hvori de fire lande stemples som "destabiliserende kræfter".

Den fungerende amerikanske udenrigsminister, John Sullivan, udpeger samtidig Syrien, Myanmar, Tyrkiet og Venezuela som lande med lave standarder for menneskerettigheder.

Han tilføjer, at der dog også er lyspunkter i rapporten for 2017, der blev offentliggjort fredag.

Således er menneskerettighederne i Usbekistan, Liberia og Mexico forbedret, vurderer USA.

John Sullivan siger, at lande som Kina, Rusland, Iran og Nordkorea begrænser ytringsfriheden og friheden til fredelige forsamlinger. Samtidig tillader de vold mod religiøse og etniske minoritetsgrupper, ligesom de generelt underminerer folks værdighed.

Ifølge den amerikanske rapport fortsætter Ruslands regering med at "kvæle politiske afvigere og civilsamfundet, også når den invaderer sine naboer og undergraver vestlige landes suverænitet".

- Vi opfordrer endnu en gang Rusland til at slutte sin brutale besættelse af Ukraines Krim-halvø og standse det misbrug, der bliver begået af russiskledede soldater i Ukraines Donbass-region, siger Sullivan.

Han siger samtidig, at Nordkorea "systematisk forsømmer sit eget folk", og at retten til forsamlingsfrihed "er under næsten dagligt angreb" i Iran.

Sullivan fordømmer også det, han kalder "etnisk udrensning" af rohingya-muslimer i Myanmar.

Kritikere i USA mener, at præsident Donald Trump har gjort menneskerettigheder til et udenrigspolitisk spørgsmål. De mener også, at han er blevet for venskabelig med autoritære ledere i Rusland, Filippinerne og Mellemøsten.

Samtidig angriber Trump ofte de amerikanske nyhedsmedier.

USA's årlige menneskerettighedsrapport omfatter næsten 200 lande og territorier.

/ritzau/Reuters

Svenske natklubber slukker musikken til minde om afdød dj

Flere natklubber i Sverige skruede natten til lørdag kortvarigt helt ned for musikken og holdt et minuts stilhed til minde om den verdensberømte dj Tim "Avicii" Bergling. Det skriver Aftonbladet ifølge nyhedsbureauet TT.

Flere natklubber i Sverige skruede natten til lørdag kortvarigt helt ned for musikken og holdt et minuts stilhed til minde om den verdensberømte dj Tim "Avicii" Bergling (Photo by John Shearer/Invision/AP, File)

- Det er indlysende for at hædre Tim. Han har stået for musikken på vores dansegulv i mange, mange år, siger Robert Hällstrand, som ejer natklubberne Rose og Fou i Stockholm.

Aviciis svenske dj-kollega Kim Bauer skriver på Facebook, at "ved midnatstid holdes et minuts stilhed for en af Sveriges største musiktalenter gennem tiderne. Hvil i fred og tak for alt".

Til Aftonbladet uddyber han, at "Avicii har betydet utroligt meget".

- Ikke bare for svensk musikindustri og for Sveriges dansegulve. Han er en af grundene til, at branchen ser ud, som den gør.

Den 28-årige Tim Berglind blev fredag eftermiddag fundet død i Muscat i Oman. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Under kunstnernavnet Avicii fik han sit gennembrud i 2011 med singlen "Levels" og har udgivet to albummer.

Det første, "True", kom i 2013, mens "Stories" kom i 2015. Han har desuden haft to store verdensturnéer i kølvandet på de to albummer.

Blandt hans største hits kan ud over "Levels" nævnes "Hey Brother" og "Wake Me Up", der begge toppede hitlisterne i flere lande.

/ritzau/