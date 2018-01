Nordkorea vil genåbne hotline til Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har beordret en længe afbrudt hotline til Sydkorea genåbnet.

Det fremgår af en officiel meddelelse på Nordkoreas statslige tv, skriver Reuters.

Sydkorea hylder beslutningen, og betegner den som »meget betydningsfuld«.

»Det skaber et miljø, hvor der på alle tidspunkter vil være mulighed for kommunikation,« siger Yoon Young-Chan, pressechef for præsident Moon Jae-in, ifølge AFP.

Beslutningen om igen at aktivere telefonforbindelsen i grænsebyen Panmunjom kommer, efter at Kim Jong-un i sit nytårsbudskab talte om muligheden for at skabe et bedre forhold mellem de to nabolande.

Han nævnte også muligheden for, at hans land kan deltage i næste måneds vinter-OL i Sydkorea.

Tirsdag foreslog Sydkorea at holde samtaler med Nordkorea for at diskutere en mulig deltagelse ved den store sportsbegivenhed.

Konkret foreslog Sydkorea at diskutere sagen på »højt niveau« 9. januar i netop Panmunjom.

»Vi håber, at syd og nord kan sidde ansigt til ansigt og diskutere en deltagelse af den nordkoreanske delegation ved legene i Pyeongchang (værtsbyen, red.),« sagde Sydkoreas genforeningsminister, Cho Myoung-gyon, ifølge AFP.

Styret i Nordkorea har endnu ikke reageret på tilbuddet.

/ritzau/