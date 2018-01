Nordkorea sender atleter til vinter-OL i Sydkorea

Nordkorea vil sende en delegation af højtstående embedsmænd, atleter og tilhængere til vinter-OL i den sydkoreanske værtsby Pyeongchang.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et sjældent møde natten til tirsdag dansk tid mellem Nordkorea og Sydkorea.

Et nordkoreansk kunstskøjteløberpar har kvalificeret sig til OL, men blev ikke registreret til legene i tide. Der er dog mulighed for, at parret kan få dispensation og dermed være med i Pyeongchang i næste måned.

Læs også Nej, Inger Støjberg er ikke selv skyld i, at hun bliver chikaneret

Ved tirsdagens møde har Sydkorea også foreslået, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet i næste måned, skriver Reuters.

Den nordkoreanske deltagelse ved vinter-OL er et stort skridt i forhold til at genoprette et godt forhold mellem de koreanske naboer.

Siden årsskiftet har der været flere tegn på opblødning i det ellers anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer.

Læs også Efter tre års jagt: Har politiet endelig fanget katteseriemorderen?

I sin nytårstale omtalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blandt andet det kommende vinter-OL med et ønske om, at det ville blive en succes.

Det bliver første gang siden 2010, at Nordkorea deltager i vinter-OL.

Sommer-OL har landet derimod med enkelte undtagelser deltaget i siden 1972.

Sidste gang, at Nordkorea ikke deltog, var i 1988, hvor legene blev afholdt i den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

/ritzau/Reuters