Nordkorea moderniserer tilsyneladende landets atomare anlæg, men det kan være en »fejl«

Satellitbilleder viser med al tydelighed, at Nordkorea forsætter moderniseringen af landets atomanlæg trods løfter om det modsatte. Men selv om billederne har vakt stor interesse især i USA, så manes der også til besindighed.

Billederne er taget kort tid efter topmødet mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un og den amerikanske præsident, Donald Trump. Så »moderniseringen« kan enten være et tegn på, at budskabet om afrustning ikke er nået igennem den bureaukratiske jungle endnu i Nordkorea, eller også at de moderniseringer, der foregår, er en del af Nordkoreas civile atomprogram, som ikke er med i de aftaler, der blev indgået for to uger siden i Singapore.

Og det er nemlig kernen i problemerne. På topmødet blev der ikke aftalt en verificering af atom-afrustningen. Det vil sige, at ingen endnu ved, hvem der skal ind i Nordkorea for at kunne se med egne øjne, hvad der foregår, og om fjernelsen af atomfaren foregår på den måde, som omverdenen håber på.

Usikkerheden

Billederne er taget med en privat satellit og er blevet analyseret af instituttet »38 North«, som er et web-site under tænketanken Stimson Center i Washington D.C. Billederne er taget den 21. juni - ni dage efter topmødet, og derfor er oplysningerne og spekulationerne om de bagved liggende årsager behæftet med betydelig usikkerhed.

Det er køleanlægget ved en plutonium-reaktor ved forsøgsanlægget ved Yongbyon, der er ved at blive moderniseret og en ny bygning, der er ved at blive opført, og det ser ikke ud til, at arbejdet er gået i stå som følge af løfterne om, at Nordkorea vil skaffe sig af med landets militære atomare produktion.

»Satellitbillederne viser kun, hvad man kan se på ydersiden og fortæller intet om, hvad der sker inde i området«.

Trump har tweetet ud efter mødet, at Nordkorea nu ikke længere udgør en atomtrussel mod USA. Men Nordkorea har indtil nu ikke fortalt, hvornår de vil begynde afmonteringen af de atomare anlæg. I aftalen med Trump har Kim Jong-un forpligtet sig til at »arbejde for et atomfrit Korea«, hvilket er en meget åben formulering uden forpligtelser til, hvornår det vil finde sted, og hvad der menes med et »atomfrit Korea«.

Flere forskere maner til forsigtighed med at tolke noget ud fra billederne. Andrea Berger fra det amerikanske Middlebury Institute i Monterey i Californien siger, at »satellitbillederne viser kun, hvad man kan se på ydersiden og fortæller intet om, hvad der sker inde i området«.

Kristian Mouritzen er Berlinskes sikkerhedspolitiske korrespondent