Nordkorea kritiserer Pence-interview: Dumt og ignorant

Pyongyang. USA's vicepræsident Mike Pences sammenligning af Nordkorea og Libyen møder nu kritik fra det nordkoreanske styre.

- Jeg kan ikke undertrykke min overraskelse over, at så ignorante og dumme udtalelser kan komme ud af munden på USA's vicepræsident, siger Nordkoreas viceminister for udenrigsanliggender, Choe Son Hui.

Det skriver det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Mike Pence sammenlignede de to lande i et interview med Fox News.

I samme interview udtalte vicepræsidenten, at det vil være "en kæmpe fejltagelse", hvis Kim Jong-un tror, at "han kan narre Donald Trump".

Et historisk møde mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den amerikanske præsident, Donald Trump, skal muligvis finde sted den 12. juni i Singapore.

Her skal parterne blandt andet diskutere en mulig atomaftale.

Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har tidligere foreslået en såkaldt Libyen-model, hvor Nordkorea giver sit atomarsenal til USA eller et tredje land.

Til gengæld skal økonomiske sanktioner mod styret ophæves.

Ifølge Nordkorea er problemet med den model, at den mangeårige libyske leder Muammar Gaddafi syv år efter aftalen blev afsat og dræbt.

Desuden vil Nordkorea ikke give afkald på landets atomarsenal, hvis ikke USA gør det samme. Styret har derfor truet med at trække sig fra mødet.

- Hvis USA forsøger at presse os til ensidigt at afhænde vores atomarsenal, så vil vi ikke længere være interesserede i en sådan dialog og må genoverveje, om vi skal gå videre med et topmøde, sagde den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan, for en uge siden.

Den seneste tid er Donald Trump kommet med meget forskellige udtalelser om, hvorvidt mødet mellem USA og Nordkorea bliver til noget.

Efter et møde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i Washington tirsdag, fortalte Trump, at der "er en meget betydelig risiko for, at det ikke vil blive til noget. Og det er o.k.".

- Der er visse betingelser, som vi ønsker opfyldt. Jeg tror, at vi vil få disse betingelser opfyldt. Og hvis vi ikke gør det, så bliver der ikke et møde, sagde han på et pressemøde.

Allerede onsdag ændrede præsidenten kurs igen.

I et interview med Fox News siger Trump nu, at det planlagte møde den 12. juni "meget vel kan ske".

/ritzau/