Nordkorea er ikke begyndt at afvikle sine atomare anlæg, men anti-amerikanske souvenirs fjernes fra souvenir-butikkerne

Det er stadig et mysterium, hvornår Nordkorea vil begynde af-atomiseringen af landet. Men Nordkorea tager en række mindre skridt, der kan betyde, at man i det mindste er begyndt på at forberede landets befolkning på, at der kan blive fred med omverdenen. Anti-amerikanismen er ikke længere moderne.