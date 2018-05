Nordkorea angriber Trumps vicepræsident: Der kommer »ignorante og dumme udtalelser« ud af munden på ham

Nordkorea kritiserer Pence-interview: Dumt og ignorant

USAs vicepræsident Mike Pences sammenligning af Nordkorea og Libyen møder nu kritik fra det nordkoreanske styre.

»Jeg kan ikke undertrykke min overraskelse over, at så ignorante og dumme udtalelser kan komme ud af munden på USAs vicepræsident,« siger Nordkoreas viceminister for udenrigsanliggender, Choe Son Hui.

Det skriver det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Mike Pence sammenlignede de to lande i et interview med Fox News.

I samme interview udtalte vicepræsidenten, at det vil være »en kæmpe fejltagelse«, hvis Kim Jong-un tror, at »han kan narre Donald Trump«.

Et historisk møde mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den amerikanske præsident, Donald Trump, skal muligvis finde sted 12. juni i Singapore.

Her skal parterne blandt andet diskutere en mulig atomaftale.

Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har tidligere foreslået en såkaldt Libyen-model, hvor Nordkorea giver sit atomarsenal til USA eller et tredje land.

Til gengæld skal økonomiske sanktioner mod styret ophæves.

Ifølge Nordkorea er problemet med den model, at den mangeårige libyske leder Muammar Gaddafi syv år efter aftalen blev afsat og dræbt.

Desuden vil Nordkorea ikke give afkald på landets atomarsenal, hvis ikke USA gør det samme. Styret har derfor truet med at trække sig fra mødet.

»Hvis USA forsøger at presse os til ensidigt at afhænde vores atomarsenal, så vil vi ikke længere være interesserede i en sådan dialog og må genoverveje, om vi skal gå videre med et topmøde,« sagde den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan, for en uge siden.

Den seneste tid er Donald Trump kommet med meget forskellige udtalelser om, hvorvidt mødet mellem USA og Nordkorea bliver til noget.

Efter et møde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i Washington tirsdag, fortalte Trump, at der »er en meget betydelig risiko for, at det ikke vil blive til noget. Og det er ok«.

»Der er visse betingelser, som vi ønsker opfyldt. Jeg tror, at vi vil få disse betingelser opfyldt. Og hvis vi ikke gør det, så bliver der ikke et møde,« sagde han på et pressemøde.

Allerede onsdag ændrede præsidenten kurs igen.

I et interview med Fox News siger Trump nu, at det planlagte møde den 12. juni »meget vel kan ske«.

19-årig mand anholdt for terrorforberedelser i London

En 19-årig mand er onsdag aften blevet anholdt i Hertfordshire i det sydlige London. Manden er sigtet for »forberedelse af terrorhandlinger«.

Det oplyser britisk antiterrorpoliti i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt klokken 18.57 på gaden i Bishop's Stortford i Hertfordshire cirka 60 kilometer fra det centrale London.

Det vides endnu ikke, hvad politiet lægger til grund for anholdelsen.

Onsdagens anholdelse hænger sammen med yderligere to anholdelser henholdsvis fredag i sidste uge og onsdag morgen i denne uge.

Fredag anholdt bevæbnet politi en 18-årig mand på åben gade i det nordlige London. Teenageren blev ligeledes anholdt for »forberedelse af terrorhandlinger«.

Onsdag morgen blev en 20-årig kvinde anholdt i det sydlige London. Kvinden er anholdt for at tilbageholde oplysninger om mulige terrorhandlinger.

Politiet fortsætter efterforskningen på en adresse i byen, oplyser det.

Antallet af personer, der er anholdt for terrorrelaterede lovovertrædelser i Storbritannien, er steget med 54 procent til i alt 400 anholdte det seneste år.

Det oplyste det britiske indenrigsministerium i december sidste år.

Samtidig kunne generaldirektøren for Storbritanniens efterretningstjeneste, Andrew Parker, fortælle, at truslen om islamisk terror var steget »dramatisk« i 2017.

Krigsfly fra amerikanskledet koalition angriber i Syrien

Krigsfly fra den amerikanskledede koalition har torsdag angrebet to mål i det østlige Syrien, som er kontrolleret af den syriske hær.

Det beretter syriske statsmedier, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Flere militære positioner er ramt, men det har ifølge det syriske statsejede nyhedsbureau Sana kun medført materielle skader.

»Nogle af vores militære positioner mellem Albu Kamal og Hmeimeh er blevet ramt her til morgen i et angreb foretaget af krigsfly fra den amerikanske koalition, siger en militærkilde,« der er citeret af Sana.

Angrebene skal have fundet sted i det østlige Syrien i provinsen Deir Ezzor.

Området er delvist kontrolleret af den syriske hær, som støttes af blandt andre Rusland, og delvist kontrolleret af den amerikanskledede koalition.

Begge parter har hver især kæmpet mod Islamisk Stat (IS), der indtil sidste år havde kontrollen over området.

De to rivaliserende parter, der nu kontrollerer hver deres del af området, har indtil videre undgået de værste sammenstød på grund af mægling mellem USA og Rusland.

Alligevel er der nu rapporteret om angreb fra den amerikanskledede koalition mod den syriske hærs områder.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skyldtes angrebet, at den syriske hær har forsøgt at angribe koalitionens områder.

Den amerikanske koalition har endnu ikke kommenteret på beretninger om angrebene.

Men det er bekræftet, at angrebene i givet fald vil være de første udført af USA mod den syriske hær siden april, skriver nyhedsbureauet AP.

Dengang bombede USA, Storbritannien og Frankrig syriske regeringsfaciliteter på grund af en mistanke om, at den syriske hær 7. april havde brugt giftgas under et angreb mod Douma.

USA svarer igen og udviser to venezuelanske diplomater

USA udviser to venezuelanske topdiplomater, som skal forlade landet inden for 48 timer.

Det er gengæld for præsident Nicolas Maduros udvisning af USAs to øverste diplomater i Venezuela tidligere på ugen.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge internationale nyhedsbureauer.

»Denne handling skal gengælde Maduro-regimets beslutning om at erklære en charge d'affaires og en vicedirektør for den amerikanske ambassade i Caracas for persona non grata,« siger Heather Nauert, talsmand for udenrigsministeriet, i en udtalelse.

Udvisningerne af diplomater fra de to lande kommer i efterdønningerne af mandagens omstridte præsidentvalg i Venezuela.

Valgets vinder blev som ventet den kontroversielle Nicolas Maduro, der har været landets præsident siden 2013.

USA har ligesom mange andre lande i det internationale samfund ikke anerkendt valget.

Valget blev desuden boykottet af landets største oppositionsalliance, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), der har betegnet valget som »en farce«, der kun skulle legitimere præsidentens fortsatte styre.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har kaldt valget »et svindelnummer«.

Da valgets resultat blev annonceret øgede Trump straks presset på Maduro med yderligere sanktioner oven i dem, USA allerede har rettet mod Venezuela.

Venezuelas præsident vil ikke acceptere USAs sanktioner, som han mener vil påføre det venezuelanske folk lidelser.

Derfor annoncerede Maduro umiddelbart efter sit genvalg, at han ville udvise de amerikanske topdiplomater, som han anklagede for »konspiratoriske handlinger«.

Heather Nauert afviser Maduros anklager mod de amerikanske diplomater.

»Vores diplomater på ambassaden har udført deres pligter ansvarligt og i overensstemmelse med diplomatisk praksis,« siger hun.

