Nord- og Sydkorea vil marchere side om side

Nord- og Sydkorea enedes onsdag om at samle deres atleter under ét flag ved Vinterlegenes åbningsceremoni om en lille måned. Desuden vil de to stater præsentere et fælles hold i kvindernes ishockeyturnering.

Det er den mest dramatiske forsoningsgestus i årtier.

Værtslandet Sydkorea har udtalt det håb, at partnerskabet i sportens verden kan bidrage til et politisk tøvejr efter flere år med intense spændinger. Åbningen kommer på et tidspunkt, hvor en regulær krig over Nordkoreas atomprogram og missilafprøvninger er blevet stadig mere sandsynlig.

De Olympiske Vinterlege begynder 9. februar i Pyeongchang, Sydkorea, og kvindernes ishockeyhold vil være den første fælles koreanske optræden ved Legene, siden de to landes bordtennisspillere deltog på samme hold under en international turnering i 1991.

Under åbningsceremonien vil de to delegationer marchere ind under et fælles »forenet Korea-flag«, som viser en udelt halvø, hed det i en fælles udtalelse efter forhandlingerne i grænsebyen Panmunjom. Nord­korea vil sende 230 tilskuere til Legene, og forhandlerne i Panmunjom blev såmænd også enige om, at tilskuere fra de to lande vil støtte hinandens atleter.

Fælles træning i Nord

Udsigten til at se nord- og sydkoreanere klappe og huje sammen udgør en skarp kontrast til den bombastiske krigsretorik fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USAs præsident, Donald Trump.

Trump har truet Nordkorea med »ild og vrede, som verden aldrig før har set«, hvis det isolerede land skulle finde på at true amerikanernes eller deres allieredes sikkerhed. Kim har på sin side kaldt Trump en galning.

Aftalen kan hjælpe Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i hans bestræbelser på at genåbne dialogen og bane vej for en forsoning hen over den demilitariserede zone.

Kun få forventer imidlertid, at gennembruddet vil føre til en hurtig løsning på den flere årtier gamle konflikt om Nordkoreas atomprogram. Men det repræsenterer et velkomment pusterum for sydkoreanerne, der var både opskræmte og trætte af spændingerne og den megen snak om krig på halvøen.

Nyheden blev også hilst velkommen i FN, hvor generalsekretær António Guterres har meddelt, at han vil deltage i åbningsceremonien.

I denne uge er de to koreanske stater også blevet enige om at lade deres skiløbere træne sammen på skisportscentret Masikryong i Nordkorea – et prestigeprojekt, som en stolt Kim Jong-un kunne åbne i 2013.

Ifølge de sydkoreanske arrangører vil den nordkoreanske delegation omfatte mindst 550 mennesker, herunder omkring 150 til De Paraolympiske Lege i marts. Det endelige antal vil dog blive forhandlet på plads under et møde i Schweiz i morgen, når Den Internationale Olympiske Komité samler officials fra de to stater.

Planen er foreløbig, at Nordkoreas deltagere skal rejse til Sydkorea over landegrænsen den 1. februar.

»Wild Cards« til nordkoreanere

Indtil videre er det kun et par skøjteløbere, der har kvalificeret sig til Legene i Pyeongchang i isdans. Nordkorea ignorerede en frist 31. oktober, men den Olympiske Komité har ladet forstå, at man er villig til at overveje dispensationer.

Et fælles hold eller blot en fælles optræden vil være en milesten for de to koreanske stater, der har været indædte modstandere i international sport såvel som i politik, men som dog også tidligere har anvendt sporten som en genvej til forsoning.

Oversættelse: Lars Rosenkvist