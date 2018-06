Nord- og Sydkorea stiller med fælles landshold i Asian Games

Nordkorea og Sydkorea vil stille op med fælles hold i tre idrætsgrene ved Asiatiske Lege, der afvikles i Indonesien fra 18. august til 2. september.

Det bekræfter Asiens Olympiske Råd (OCA).

De koreanske lande vil også marchere i samlet trop ved åbningsceremonien.

De to lande, som formelt er i krig, stiller op sammen i roning, kajak og kvindernes basketball som endnu et symbolsk fingerpeg om det aktuelle tøbrud mellem landene.

Det forbedrede forhold fik et markant ryk i forløsende retning, da den amerikanske præsident, Donald Trump, tidligere på måneden mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det var historisk, og det har ifølge Sydkoreas forsvarsminister lagt grunden til en varig fred på Den Koreanske Halvø.

Det sagde forsvarsminister Song Young-moo, da han torsdag mødtes med USA's forsvarsminister, Jim Mattis, i Seoul.

Det sportslige samarbejde glæder Asiens Olympiske Råd.

- De to lande er tidligere gået sammen ind ved åbningsceremonien. Vi er meget glade for, at de styrker dette fællesskab i en ånd af enhed og venskab, siger Vinod Kumar Tiwari, som er chef for forholdet mellem de forskelle landes olympiske komitéer i OCA.

Han kalder det en historisk udgave af Asiatiske Lege, da det er første gang, at de to lande optræder samlet i legene.

Nordkorea invaderede Sydkorea i 1950.

Korea blev delt efter Anden Verdenskrig. Før krigen var Korea under japansk herredømme.

