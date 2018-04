Nobelstiftelse: Akademis konflikt kan skade pris' omdømme

Nobelstiftelsen kritiserer Det Svenske Akademi, der udpeger den årlige modtager af Nobels litteraturpris, for at risikere at skade prisens omdømme.

Efter et bestyrelsesmøde onsdag udsendte stiftelsen en pressemeddelelse om, at »tilliden til Det Svenske Akademi er blevet alvorligt skadet«.

Stiftelsen kræver specifikke tiltag for at genoprette tilliden, fremgår det af meddelelsen.

»Det er uundgåeligt, at en alvorlig krise i en prisgivende institution også skader Nobelprisens omdømme.«

»Vi kan se, at tilliden til Det Svenske Akademi er blevet stærkt svækket,« står der i pressemeddelelsen.

Uroen knytter sig til en sag om påståede seksuelle overgreb, der skal være begået af en mand, der har nære bånd til akademiet.

Stiftelsen nævner en række principper, den ser som centrale for at genoprette tilliden til akademiet.

Læs også Professor i hårdt angreb på medlemmer af skandaleramt akademi: I er »dårlige tabere«

Det omfatter, at gruppen kan finde dette års modtager af prisen på »troværdig vis« og løse interessekonflikter i henhold til reglerne bag akademiet og bag Nobelprisen.

Desuden kræver stiftelsen, at »mistænkte kriminelle handlinger« bliver håndteret af myndighederne.

Den fornemme kulturinstitution er kommet i vælten i kølvandet på en sag om seksuelle overgreb.

I fredags forlod tre medlemmer det litterære selskab inden for få timer. Det skete efter et ophedet møde.

Konflikten bunder i en intern strid om en mand, der er anklaget for at have begået overgreb mod 18 kvinder.

Der skal ifølge svenske medier være tale om en »kulturprofil«, som har tætte bånd til akademiet.

Læs også Tre forfattere forlader skandaleramt akademi: Nu prøver Sveriges konge at løse konflikten

/ritzau/