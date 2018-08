Ni-årigt skak-geni skulle sendes tilbage til Indien, men nu får familien nyt visum

Nyheden om, at Storbritannien var på vej til at sende et af de mest talentfulde skak-genier i nyere tid, det ni-årige vidundebarn Shreyas Roya og hans familie tilbage til Indien, fordi familiens fem-årige visum udløber til september, har i den forløbne uge skabt stor opmærksomhed og fyldt meget i medierne.

Fredag modtog familien Singh så en meddelelse fra de britiske myndigheder om, at de »ville få lov til at ansøge om at få forlænget deres visum på grund af sønnens ekstraordinære talent,« skriver New York Times.

Det er uklart, hvorfor de britiske myndigheder har ændret kurs. Men iføge The Times London har regeringen besluttet at afstå fra kravet om, at der skulle indsendes en ny ansøgning om visum.

Udlændingeloven i Storbritannien giver mulighed for at give visum til mennesker med »et ekstra stort talent«, det gælder også indenfor sport. Dominic Lawson, præsident for den engelske skakforening har beskrevet den ni-årige Shreyas som »Englands bedste junior skakspiller i en ny generation og et ekstraordinært stort talent.«

Vil være verdensmetser, inden han fylder 18 år

Sammen med to britiske parlamentsmedlemmer har Dominic Lawson appelleret til de britiske myndigheder og bedt dem gribe ind, så skak-talentet og hans familie kunne få mulighed for at blive i Storbritannien.

Ifølge The Times London har de britiske myndigheder endnu ikke kommenteret, hvorfor de har ændret beslutningen.

Roya Shreyas ankom til London sammen med sin familie, da han kun var tre år gammel. Han lærte at spille skak i det sydlige London og har vundet en lang række internationale turneringer. I sin gruppe rangerer Roya Shreyas som den fjerdebedste i verden.

Roya Shreyas, der for tiden er med i »British Chess Championships« har udtalt, at hans drøm er at blive verdensmester før han fylder 18 år.

Faderen, der arbejder som informationsteknologichef for Tata Consultancy Services i Storbritannien, har sagt til The Times London, at hvis familien får det nye visum, vil det åbne nye muligheder og bane vejen for ham og hans familie, så familien kan bosætte sig i Storbritannien permanent.