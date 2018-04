New Zelands premierminister stjæler scenen i London

69-årige prins Charles skal efterfølge sin mor, dronning Elizabeth II, som det ceremonielle overhoved for Commonwealth. Den besked kom under de 53 landes møde i London i den forgangne uge - og nærmest som en fødselsdagsgave op til dronningens 92-års fødselsdag lørdag.

Men ud over at stive briternes selvforståelse lidt af som en »verdensmagt« i en Brexit-tid signalerer det kommende skifte ikke umiddelbart megen ny vitalitet til Commonwealth-forbundet bygget på fortidens fælles rødder i det tidligere britiske imperium.

Derimod har årets Commonwealth-møde givet uvante hovedroller til Canada og New Zealand i kraft af deres regeringslederes globale x-faktor. Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har angiveligt taget både royale og politikere i imperiets tidligere hjerte med storm. Endnu mere fokus er der på New Zelands 37-årige premierminister, Jacinda Ardern.

Kort efter, at hun sidste efterår blev newzealandsk regeringsleder, meddelte hun, at hun var gravid. Denne gang har hun vakt opsigt i en noget anden skala, men Ardern er blevet rost og hyldet på sociale medier, efter hun mødte frem på Buckingham Palace iført en fjerbelagt, traditionel maori-kappe.

Jacinda Ardern stjal opmærksomheden med sit tøjvalg under dronningens middag ved commonwealth-mødet i London. Foto: Daniel Leal-Olivas/Reuters

Kappen er en »Kahu huruhuru«, som bæres af maoriledere og gives som en hædersbevisning, sagde Mark Sykes, der i sit arbejde på New Zealand nationalmuseum har ansvaret for udstillinger om landets oprindelige befolkning.

»Jeg synes, at det viser, hvordan hun fremstiller sig selv som leder af maorierne, for hele New Zealand, for alle. Det gav mig en følelse af stolthed. Hun bar den så godt,« sagde Sykes til The Guardian.

Premierminister Jacinta Ardern i selskab med sin partner Clarke Gayford i samtale med prins Charles, mens dronning Elizabeth II står i baggrunden. Foto: Victoria Jones/AFP

»Verdens yngste kvindelige regeringsleder« sætter nye standarder, der passer til 2018, er det gennemgående budskab i kommentarerne til Arderns påklædning i de ellers stive rammer i briternes royale palads.

Den britiske premierminister, Theresa May, brugte i sin velkomsttale Arderns politiske stråleglans - som en »af den nye generations ledere, der er ankommet her til London« - til at sige, at hun »overalt ser et Commonwealth, der er optimistisk med hensyn til sin fremtid«.

Men det er Ardern og med hende New Zealand samt endda maorierne, der i øjeblikket tager fokus. Briterne håber på at genoplive de gamle forbindelser, men de må – i hvert fald i øjeblikket – finde sig i, at rollerne fra imperietiden er byttet om.