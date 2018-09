New Zealands premierminister har sin baby med på job i FN

Jacinda Ardern, New Zealands fyrretyvende premierminister, er kommet tilbage efter de seks hurtigste uger i sit liv. Hendes barsel.

I disse dage er der generalforsamling i FN i New York, og et usædvanligt syn mødte de fremmødte, da de startede mødet i New York i denne omgang. Den blot tre måneder gamle søn, Neve, var med til møde i selskab med Clark Gayford. Et særsyn, som er blevet foreviget mange steder på internettet i mellemtiden.

Ikke mindst har Clark Gayford selv postet Neve's adgangskort til FN på Twitter.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX — Clarke Gayford (@NZClarke) 24. september 2018

New Zealands premierminister Jacinda Ardern blev valgt i oktober 2017. Få dage forinden havde hun fundet ud af, at hun var gravid med sin søn. Billedet er taget i FN's hovedkontor i New York, 24. september 2018.

Jacinda Ardern fandt sidste år ud af, at hun var gravid. Faren til barnet er hendes kæreste Clark Gayford.

Det fandt hun ud af få dage før, hun blev sat ind som premierminister den 26. oktober 2017.

Dengang mødte hun skepsis overfor timingen, hvilket Jacinda Ardern til at sige til BBC, at hun ikke kommer til at være den første kvinde i verdenshistorien, der har arbejdet samtidig med at have et barn.

Det beviser hun så i disse dage, når hun har medbragt sin tre måneder gamle søn med på arbejde i FN.

Clark Gayford er med til at holde og passe deres fælles søn, når Jacinda Ardern skal arbejde. De har selv betalt både Clark og Neve's flybilletter og ophold selv.

Dermed har Neve haft sit første møde med verdens ledere.