New Zealand forbyder salg af boliger til udlændinge

Med en ny lov sætter New Zealands regering en prop i ejendomsmarkedet og forbyder næsten alle udlændinge at opkøbe boliger i landet.

Det var et af premierminister Jacinda Arderns løfter før valget.

Mange borgere mener, at fremmede opkøb af ejendom er en vigtig årsag til, at priserne på boliger stiger så meget.

Blandt andet har superrige amerikanere og russere de seneste år opkøbt og bygget boliger i isolerede egne af New Zealand. Det gør de angiveligt for at kunne have et sted at flygte til i tilfælde af store samfundsomvæltninger ude i verden.

Loven, der blev vedtaget onsdag aften, skal sikre boliger, der er til at betale. Folk, der ikke er statsborgere, rammes af et næsten totalt forbud mod køb af boliger.

Kun australiere vil blive undtaget fra reglen.

»Dette er en vigtig milepæl og demonstrerer denne regerings vilje til at gøre drømmen om egen bolig en realitet for newzealændere,« siger finansminister David Parker.

Borgere i New Zealand foretrækker at eje deres egen bolig frem for at leje. Men en rekordstor tilstrømning af udlændinge til landet har presset boligpriserne op.

Ifølge Parker vil »markedet for vore boliger nu blive fastsat i New Zealand og ikke på internationale markeder«.

Især kinesere er blevet kritiseret for med deres opkøb af boliger omkring landets største by, Auckland, at presse priserne op.

Det, at New Zealand ligger så langt væk fra alting, har haft appel til superrige udlændinge. De har lagt milliarder i opkøb af ejendomme og boliger.

Det gælder for eksempel den amerikanske it-milliardær Peter Thiel, filminstruktøren James Cameron, den russiske stålmagnat Alexander Abramov og den amerikanske mediestjerne Matt Lauer.

Avisen Financial Time har tidligere skrevet, at de indretter sig i New Zealand, så de kan dyrke afgrøder og være selvforsynende med energi og vand.

Alt sammen i tilfælde af en alvorlig klimakrise, katastrofale sammenbrud på det internationale finansmarkeder og revolution i gaderne.

/ritzau/AFP