New Yorks justisminister trækker sig efter anklager om overgreb

Justitsministeren i New York har efterforsket anklager om overgreb mod kvinder. Nu vendes anklager mod ham.New Yorks justitsminister, Eric Schneiderman, har trukket sig fra sin post.

Det sker kort tid efter, at han er blevet beskyldt for at have været fysisk voldelig over for fire kvinder, som han har haft intime forhold med.

Kvinderne fortalte om de påståede overgreb i The New Yorker mandag.

Schneiderman har i sin rolle som New Yorks justitsminister selv stået i spidsen for at bekæmpe overgreb mod kvinder og upassende seksuel adfærd. Blandt andet i sager mod den vanærede producer Harvey Weinsteins selskab.

Men nu beskylder fire kvinder altså Schneiderman selv.

I den udtalelse, hvor Schneiderman siger op, afviser han anklagerne.

- I løbet af de seneste timer er der blevet rettet seriøse beskyldninger - som jeg meget stærkt bestrider - mod mig, skriver han.

- Selv om disse anklager ikke er relaterede til mit professionelle virke eller vores aktiviteter på kontoret, så forhindrer de mig i at stå i spidsen for vores arbejde på dette kritiske tidspunkt, lyder det fra Eric Schneiderman.

To kvinder, der står frem med navn, siger, at Schneiderman både slog og tog kvælertag på dem, mens deres forhold stod på.

Ingen af kvinderne gik til politiet. De fortæller, at de i stedet søgte hjælp fra læger og fortalte nære venner om hændelserne.

Kvinderne siger, at Schneidermans offentlige kamp mod upassende seksuel adfærd har været med til at få dem til at så frem.

- Det her er en mand, der offentligt har bygget sin karriere op om en fortælling om, at han kæmper for kvinder.

- Men han mishandler dem privat, og det fortjener at komme frem, lyder det fra en af kvinderne, der anklager Schneiderman.

Tilbage i februar stævnede han The Weinstein Company med en påstand om, at ledelsen ikke beskyttede sine ansatte mod filmproducenten og tidligere direktør Harvey Weinstein.

I stævningen hævdede Schneiderman, at Weinstein seksuelt chikanerede medarbejdere og misbrugte kvinder i årevis.

Mindst to personer er dræbt i togsammenstød i Bayern

En togfører og en kvinde har mistet livet, da to tog er kørt sammen i det sydlige Tyskland.

Mindst to mennesker har mistet livet i et togsammenstød mandag aften mellem Ingolstadt og Augsburg i Bayern i det sydlige Tyskland.

Det skriver medierne BR24 og Süddeutsche Zeitung.

Ulykken er sket nær stationen Aichach, der ligger øst for Augsburg. Ifølge politiet og det statslige tyske togselskab, Deutsche Bahn, har to mistet livet, skriver Süddeutsche Zeitung

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er yderligere 14 personer blevet såret i ulykken. Heraf to, der er kommet alvorligt til skade.

Begge tog blev på skinnerne, da de stødte sammen.

Myndighederne har ikke fastlagt årsagen til ulykken, der nu vil blive efterforsket, skriver dpa.

Billeder fra stedet, som BR24 bringer, viser de to tog med front mod hinanden. Man kan også se redningsarbejdere, der er i gang med at skære sig vej gennem det ene togs forreste vogn.

Ifølge Süddeutsche Zeitung er det ene af ofrene føreren af det ene tog. Angiveligt blev det passagertog, som føreren befandt sig i, påkørt af det andet tog.

Trump: Skæbne for atomaftale med Iran offentliggøres tirsdag

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil tirsdag klokken 20.00 dansk tid offentliggøre, hvad han vil stille op med atomaftalen med Iran.

Det skriver præsidenten på Twitter.

- Jeg vil annoncere min beslutning om Iran-aftalen i morgen fra Det Hvide Hus klokken 14.00 (lokal tid, red.), skriver han i sit opslag.

Med aftalen går Iran med til at begrænse antallet af centrifuger, der bruges til berigelse af uran. Til gengæld for at skrue ned for blusset på landets atomanlæg suspenderer Vesten sanktioner mod landet.

Aftalens skæbne har været et diplomatisk emne i flere måneder. Donald Trump gik til valg på at trække USA ud af aftalen. Han har blandt andet kaldt aftalen "vanvittig" og den "værste aftale nogensinde".

Både Tysklands kansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har forsøgt at overtale Donald Trump til at blive i aftalen.

Så sent som mandag talte Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, på tv-programmet Fox & Friends for at blive i aftalen.

Også udenrigsministre fra Kina og Rusland har oplyst deres støtte til aftalen.

Iran's åndelige leder, Ali Khamenei, har dog gjort det klart, at Iran trækker sig, hvis USA ikke længere er en del af aftalen.

Trump har sagt, at medmindre europæerne senest 12. maj får rettet de "forfærdelige fejl" i atomaftalen, så trækker han USA ud af aftalen.

Sanktionerne skal løbende suspenderes. Næste gang de skal suspenderes er 12. maj.

Filmfestival i Cannes er klar til ny æra efter MeToo

Tirsdag er det igen tid for verdens største filmfestival, men afsløringer om sexskandaler kaster skygger.

MeToo-bevægelsen kommer til at præge den 71. udgave af filmfestivalen i Cannes i det sydlige Frankrig, som begynder tirsdag og varer til den 19. maj.

Siden beskyldninger om filmproducenten Harvey Weinsteins overgreb mod kvindelige skuespillere dukkede op i amerikanske medier i efteråret 2017, har adskillige kvinder fra filmens verden berettet om lignende krænkelser og seksuelle overgreb under hashtagget MeToo.

Arrangørerne af Cannes-festivalen har derfor etableret en hotline, som ofre for seksuelle overgreb kan ringe til.

Desuden er der et flertal af kvinder i den jury, som udpeger vinderne. Og omkring 100 kvindelige skuespillere og kvindelige instruktører vil lørdag på det røde tæppe markere deres opbakning til MeToo-bevægelsen.

Verdensstjernen Cate Blanchett vil sandsynligvis deltage i protesten, skriver nyhedsbureauet AFP. Hun er udpeget som årets formand for juryen og har været en stærk stemme i kampen mod seksuel udnyttelse i Hollywood.

- Det bliver en markering tilegnet filmbranchens kvinder, siger festivalens kunstneriske direktør, Thierry Frémaux, på et pressemøde.

- Ikke kun Cannes, men hele verden ændrede sig, siger han om Weinstein-afsløringerne.

Frémaux erkender, at verdens største filmfestival "aldrig bliver den samme igen" efter skandalen.

Deltagerne i festivalen vil ved ankomsten for eksempel blive indskærpet, at "ordentlig opførsel" forventes, skriver AFP.

Mens den vanærede Weinstein ikke længere er velkommen i Cannes, så er en anden kontroversiel figur fra filmens verden taget til nåde.

Danske Lars von Trier er efter en pause på syv år tilbage på den prestigefyldte festival. Han vandt i 2000 vandt hovedprisen - Guldpalmen - for filmen "Dancer in the Dark".

Men i 2011 kom han galt afsted med nogle uheldige udtalelser på et pressemøde.

Siden har han været "persona non grata", men nu er det tid at se fremad, sagde Frémaux mandag ifølge mediet The Hollywood Reporter.

Med sig har Lars von Trier sin nyeste film, "The House That Jack Built", som er udvalgt til at deltage uden for hovedkonkurrencen.

21 film dyster om den eftertragtede hovedpris. Og her er alt ved det gamle med en klar overvægt af mandlige instruktører.

Kun tre af filmene i hovedkonkurrencen er instrueret af en kvinde.

