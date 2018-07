New York Times-udgiver advarede Trump under møde: Din retorik er farlig og bringer liv i fare

USAs præsident, Donald Trump, har holdt et møde med udgiveren af avisen New York Times for blandt andet at drøfte præsidentens hyppige omtale af medierne som »folkets fjende«.

Det bekræfter begge parter søndag.

Mødet mellem Trump og udgiveren Arthur Sulzberger fandt sted 20. juli.

»Havde et meget godt og interessant møde i Det Hvide Hus med A.G. Sulzberger, udgiveren af New York Times,« skriver præsidenten i et tweet søndag.

»Brugte meget tid på at tale om den meget store mængde falske nyheder, som medierne udsender, og hvordan disse falske nyheder gradvist er blevet til sætningen 'folkets fjende'. Trist!,« skriver Trump.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

I en erklæring siger Sulzberger, at han fortalte præsidenten, at hans giftige omtale af medierne »ikke bare er splittende, men også i stigende grad er farligt«.

Han konstaterer, at præsidentens retorik også bliver brugt af autoritære regimer til at retfærdiggøre angreb på journalister.

»Jeg advarede om, at det bringer liv i fare, at det undergraver vores nations demokratiske idealer, og at det udhuler et af vort lands største eksportvarer: at stå fast på ytringsfrihed og en fri presse,« skriver Sulzberger.

Trump beskriver ofte New York Times som en »svag« avis. Alligevel er det et dagblad, som han ofte læser og har givet interview til.

Næsten dagligt kalder han mediernes historier om ham og hans embedsførelse for »fake news«, og udtrykket »folkets fjende« har han benyttet mange gange.

Sulzberger skriver i sin erklæring, at han sagde ja til en invitation til at mødes med Trump i Det Hvide Hus, så han kunne drøfte »præsidentens stærkt bekymrende retorik mod pressen«.

Sulzberger tilhører en berømt udgiverfamilie, der har stået bag New York Times. Han overtog posten som udgiver fra sin far i starten af januar.

Trump har under deres møde klaget til Sulzberger over »jeres falske eller ikke-eksisterende kilder«.

»Jeg bad ham indtrængende om at genoverveje sine brede angreb på journalistik, som jeg mener er farlig og skadelig for vort land,« lyder det fra Sulzberger.

/ritzau/AP