New York sagsøger Trump og hans tre ældste børn for misbrug af familiefond

New Yorks statsadvokat sagsøger præsident Trump og hans tre ældste børn for »vedvarende ulovlig adfærd« i forbindelse med præsidentens personlige velgørenhedsfond, skriver Washington post.

Ifølge statsadvokaten, demokraten Barbara Underwood, har Trump gentagne gange misbrugt nonprofit til at betale sine virksomheders kreditorer, til at dekorere en af hans golfklubber og til at arrangere milliondollar store arrangementer under valgmøder i 2016.

Barbara Underwood kræver, at Trump fratages retten til at stå i spidsen for anden velgørenhed i New York de næste ti år. Og at de resterende en million dollar i aktiver i velgørenhedsfonden distribueres til anden velgørenhed. Ligesom at Trump tvinges til at betale mindst 2,8 millioner dollar tilbage og i bøde.

Trump har reageret øjeblikkeligt på stævningen mod Trump Foundation og kalder den »latterlig«.

»Jeg vil ikke indgå forlig om denne sag,« siger han og anklager »snuskede demokrater i New York« for at gøre alt for at stævne ham.

New Yorks justitsminister, Barbara Underwood, mener, at Trump har set stort på reglerne for familiefonde.

»The Trump Foundation var ikke ret meget mere end et checkhæfte for Trump eller hans virksomheder til almene formål, uanset hvad formålet var og om det var lovligt,« hedder det.

MERE FØLGER...