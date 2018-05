Netanyahu takker Trump for stærkeste bånd til USA nogensinde

Aldrig har forholdet mellem Israel og USA været stærkere, argumenterer den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, i en tale under åbningen af USA's ambassade i Jerusalem.

Netanyahu hylder USA under præsident Donald Trumps ledelse, efter at amerikanerne som det første land har besluttet at åbne en ambassade i Jerusalem, som er hellig for både kristne, muslimer og jøder.

»Tak, Trump, fordi du har modet til at holde dine løfter. Tak for at gøre båndet mellem USA og Israel stærkere end nogensinde.«

Netanyahu, som i sin tale skifter mellem israelsk og amerikansk, kalder det en "prægtig dag".

»Denne dag vil være indprentet i vores nationale hukommelse i generationer,« siger regeringslederen.

Der er massive protester over åbningen både nær ambassaden, men i særdeleshed ved grænsen til Gaza. Her er over 40 protesterende palæstinensere mandag blevet dræbt.

Det har dermed været den blodigste dag siden krigen mellem parterne i 2014.

/ritzau/