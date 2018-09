Nervegift var gemt i parfumeflaske: Britisk politi sigter to russere for tredobbelt mordforsøg

Snesevis af diplomater er blevet udvist fra både London og Moskva, og nu trækker det op til endnu et stormvejr mellem Storbritannien og Rusland.

Britisk politi sigtede onsdag to russiske statsborgere i en kriminalsag, der allerede har fået storpolitiske følger.

Fra talerstolen i det britiske parlament beskyldte premierminister Theresa May den russiske militære efterretningstjeneste, GRU, for at stå bag et tredobbelt mordforsøg på britisk jord.

Ruslands operation udgør »en trussel mod alle vore allierede og alle vore borgere,« sagde Theresa May.

Få timer forinden havde britisk politi sigtet to russiske statsborgere for en nøje forberedt mordforsøg på den russiske afhopper Sergej Skripal. De to mistænkte arbejdede ifølge Scotland Yard under dæknavnene Alexander Petrov og Ruslan Boshirov.

Ifølge britisk politi ankom de to med fly fra Moskva to dage før giftangrebet. Og de forlod landet, få timer efter Sergej Skripal og hans datter var fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.

Ifølge politiet have de sigtede sprøjtet nervegiften på dørhåndtaget til Sergej Skripals hjem. Politiet fandt senere spor af novitjok på det hotelværelse i London, hvor de to havde boet.

Giften blev ifølge politiet opbevaret i en falsk parfumeflaske.

Også en britisk politibetjent blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand. De tre forgiftninger har nu resulteret i tre sigtelser for mordforsøg og for besiddelse af kemiske våben.

Dødelig udgang

Sigtelsen kommer efter måneders efterforskning gennemført af den britiske anklagemyndighed anti-terrorafdeling. Politiet fremviste overvågningsbilleder af de sigtedes færden i London og Salisbury.

»Der er tilstrækkeligt grundlag for en realistisk udsigt til at dømme Alexander Petrov og Ruslan Boshirov,« sagde Sue Heming fra den britiske anklagemyndighed.

De tre overlevede dog den alvorlige forgiftning efter en månedlang indlæggelse.

Men i juni fik sagen alligevel en dødelig udgang. Den 44-årige Dawn Sturgess og hendes samlever Charlie Rowley havde intet med spionopgør eller Rusland at gøre. Men de kom på tragisk vis i kontakt med rester af samme nervegift, da de fandt en parfumeflaske i en genbrugscontainer. Dawn Sturgess døde senere af forgiftningen.

»Vi ved endnu ikke, om det er den samme flaske, der blev brugt i begge forgiftningssager,« siger Neil Basu fra Scotland Yard til BBC.

Overvågningsbillede af de to mistænkte.

Giftsagen har allerede fået politiske konsekvenser. Tidligere på året udviste Storbritannien og andre europæiske lande, herunder Danmark, en stribe russiske diplomater i protest mod giftangrebet.

I sidste måned indførte USA nye økonomiske sanktioner mod Rusland som følge af sagen.

I Storbritannien har sagen vakt minder om tidligere mord på Putin-kritikere på britisk grund. En russisk afhopper og Putin-kritiker, Aleksandr Litvinenko, blev myrdet i London i 2006 med et radioaktivt stof.

Den sag udløste en årelang diplomatisk isvinter, da Rusland afviste at udlevere de to russiske statsborgere mistænkt for mordet.

Det russiske udenrigsministerium afviste onsdag, at Rusland har noget kendskab til de to mistænkte i den nye sag. Ifølge ministeriets talsmand har Storbritannien afvist russiske forslag om fælles efterforskning.

Britisk politi erkendte onsdag, at det kan blive vanskeligt at anholde de mistænkte.

Det er »meget, meget usandsynligt,« at de bliver arresteret inden for kort tid, sagde politikommissær Neil Basu.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland