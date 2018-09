Nervegift var gemt i parfumeflaske: Britisk politi sigter to russere for tredobbelt mordforsøg

Snesevis af diplomater er blevet udvist fra både London og Moskva, og nu trækker det op til endnu et stormvejr mellem Storbritannien og Rusland. Britisk politi sigtede onsdag eftermiddag to russiske statsborgere for tredobbelt mordforsøg i en af de senere års mest spektakulære kriminalsager.

Britisk politi identificere de to som Alexander Petrov og Ruslan Bosjirov. De er nu sigtet for at stå bag et nøje planlagt mordforsøg på den afhoppede russiske agent Sergej Skripal i marts.

Sergej Skripal blev fundet livløs på en bænk sammen med sin datter, Julia Skripal, nær sit hjem i den sydengelske by Salisbury. Også en britisk politibetjent blev efterfølgende indlagt med en kritisk forgiftning med nervegiften Novitjok.

De tre forgiftninger har nu resulteret i tre sigtelser for mordforsøg og for brug af ulovlige kemiske våben.

Sigtelsen kommer efter måneders efterforskning gennemført af den britiske anklagemyndighed anti-terrorafdeling. Ifølge myndighederne ankom Alexander Petrov og Ruslan Bosjirov med et Aeroflot-fly fra Moskva få dage før giftangrebet.

»Anklagere fra anti-terrorafdelingen har gennemset bevismaterialet og konkluderet, at der er tilstrækkeligt grundlag for en realistisk udsigt til at dømme Alexander Petrov og Ruslan Boshirov,« sagde Sue Heming fra den britiske anklagemyndighed på et pressemøde.

Her fremviste myndighederne overvågningsbilleder af de to mænd. De to forlod angiveligt Storbritannien få timer efter Skripal og hans datter blev fundet forgiftede.

Begge overlevede dog den alvorlige forgiftning efter en månedlang indlæggelse.

Giftsagen udløste en stribe udvisninger af russiske diplomater fra Storbritannien og en række andre europæiske lande, herunder Danmark. I sidste måned indførte USA en stribe økonomiske sanktioner mod Rusland som følge af sagen.

Sagen har skabt yderligere røre, fordi den vækker minder om tidligere mord og mordforsøg mod Putin-kritikere på britisk grund. En russisk afhopper og Putin-kritiker, Aleksandr Litvinenko, blev myrdet i London i 2006 med et radioaktivt stof.

Overvågningsbillede af de to mistænkte.

Dengang krævede Storbritannien to mistænkte udleveret. Det afviste Rusland med henvisning til et forbud mod udlevering i landets forfatning. Det udløste en langvarig diplomatisk krise mellem de to lande.

Denne gang har de britiske myndigheder på forhånd opgivet at kræve udlevering fra Rusland.

»Det har Rusland gjort klart efter krav om udlevering i andre sager,« sagde Sue Heming.

Der er endnu ingen officiel reaktion fra det russiske magthavere. Tidligere onsdag kritiserede Vladimir Putins talsmand de britiske myndigheders anklager mod Rusland.

»Vi kan ikke få nogen ny information, fordi den britiske side afviser vores deltagelse og enhver interaktion med os i efterforskningen,« sagde talsmand Dmitrij Peskov.

OPDATERES

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland