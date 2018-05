Nedskydning af passagerfly får retligt efterspil: Holland og Australien vil holde Rusland ansvarlig for 298 menneskers død

Efter mere end tre års politimæssig efterforskning udpeger Holland og Australien nu formelt Rusland som ansvarlig for nedskydningen af passagerflyet MH17.

Sagen kan ifølge den hollandske regering føre til en sag ved en international domstol. Det sagde den hollandske udenrigsminister fredag formiddag.

Udmeldingen kommer, efter en international politiundersøgelse i går konkluderede, at passagerflyet blev skudt ned af et såkaldt BUK-missilsystem, der tilhørte den russiske hærs 53. brigade.

»På basis af disse konklusioner er Holland og Australien nu overbeviste om, at Rusland er ansvarlig for indsættelsen af den BUK-installation blev brugt til at ramme MH17,« siger den hollandske udenrigsminister Stef Blok i en udtalelse.

»Vores regering tage nu de næste skridt i retning af at holde Rusland ansvarlig,« siger den hollandske minister.

Efterforskere: Missilsystem kom fra den russiske hær

Passagerflyet MH17 styrtede 17. juli 2014 over det krigshærgede Østukraine, hvor russisk-støttede separatister havde tilkæmpet sig kontrol med området i kampe mod ukrainske styrker.

Flyet var på vej fra Amsterdam i Holland til Kuala Lumpur i Malaysia, da det blev ramt af et jord-til-luft-missil. De fleste af passagerne var fra Holland, Australien og Malaysia.

Politiundersøgelsen, der består af hollandske, australske og malaysiske efterforskere, har tidligere fastslået, at flyet blev ramt af missil, der blev affyret fra områder kontrolleret af oprørerne.

Torsdag fremlagde efterforskerne yderligere materiale, der sporede BUK-raketsystemets vej fra Rusland over grænsen til de oprørskontrollerede områder og tilbage igen efter nedskydningen af MH17. Ifølge efterforskerne er der ikke tvivl om, at BUK-systemet var en del af militær kolonne fra den russiske hærs 53. brigade i byen Kursk.

»Vi opfordrer Rusland til at acceptere sit ansvar og samarbejde fuldt ud med den proces, der skal finde sandhed og retfærdighed for ofrene for MH17 og deres efterladte«. Stef Blok, hollandsk udenrigsminister

Tidligere lækkede telefonsamtaler fra separatistiske oprørsledere indikerer, at ordren til at nedskyde passagerflyet blev givet, fordi oprørerne mente, at der var tale om et ukrainske militærfly.

Rusland har fra begyndelsen afvist efterforskernes konklusioner. Det russiske forsvarsministerium anklager ukrainske styrker for at skyde passagerflyet ned.

»Dette er et eksempel på grundløse beskyldninger, der skal miskreditere vores land i det internationale samfunds øjne,« skriver det russiske udenrigsministerium i en udtalelse.

Den hollandske regering ønsker i første omgang drøftelse med den russiske regering. Et muligt kommende skridt er en sag ved en international domstol, skriver den hollandske regering.

»Vi opfordrer Rusland til at acceptere sit ansvar og samarbejde fuldt ud med den proces, der skal etablere sandheden og retfærdighed for ofrene for MH17 og deres efterladte,« siger den hollandske udenrigsminister.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland