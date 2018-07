Nato-lande frygter nye problemer med Trump ved topmøder

Bruxelles. De andre Nato-lande frygter på forhånd, hvad der vil ske, når Donald Trump onsdag og torsdag deltager i Natos topmøde i Bruxelles.

Og endnu mere frygter de, hvad den amerikanske præsident kan finde på at aftale med sin russiske kollega, Vladimir Putin, når de to statschefer fire dage senere mødes i Helsinki.

Jan Techau, der er direktør og analytiker ved Den Tyske Marshall Fond i Berlin, kalder det "en helt uforudsigelig situation".

- Ingen aner, om de bliver smidt ind under bussen, siger Jan Techau.

- Frygten for mødet med Putin er meget større end med Nato-topmødet. Og frygten for Nato-topmødet er allerede stor, siger han.

På vej til topmødet kørte Donald Trump hårdt på for at få de andre Nato-lande til at hæve deres militære udgifter.

- Nato-lande må betale MERE, USA må betale MINDRE. Meget urimeligt, skrev Trump tirsdag på Twitter.

- Vil de betale os penge tilbage?, tweetede Trump om bord på Air Force One på vej til Bruxelles.

Jan Techau siger, at mange frygter, at Trump vil køre striden om byrdefordelingen "helt ud i det ekstreme".

- Der er utallige måder, det her kan køre af sporet på, siger han.

I forvejen gik det første Nato-topmøde med Trump sidste år ikke specielt godt.

Trump bakkede ikke offentligt op om Nato-pagtens artikel 5 - at et angreb på ét Nato-land er et angreb på dem alle - og han skældte næsten alle andre ud for at bære for lille en byrde.

Men endnu værre endte det på G7-topmødet i Canada i sidste måned. Her gik næsten alt galt.

Trump nægtede at tilslutte sig en fælles erklæring efter topmødet, hvor han samtidig kaldte værten, den canadiske premierminister, Justin Trudeau, for "svag og uærlig".

Derefter rejste Trump videre til Singapore for at mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, som han omvendt roste og gav pludselige indrømmelser.

Ifølge Jan Techau må de andre Nato-ledere frygte, at Trump også pludselig annoncerer en aftale med Putin uden at konsultere nogen.

For eksempel om at skære ned på amerikanske tropper i Europa eller færre soldater på øvelser.

- Men det er worst case. Ingen ved, hvad der vil ske, siger Techau.

Sikkert er det i hvert fald, at de europæiske forventninger til Trump er til at overskue.

Han har tidligere kaldt Nato "forældet". Han har truet med ikke at komme Nato-lande til undsætning, hvis de bruger for lidt på forsvaret.

Og under G7-topmødet sagde han, at Nato er lige så slem som frihandelsaftalen Nafta, som han har truet med at droppe.

Det kommer oven i, at han trækker USA ud af klimaaftalen fra Paris, atomaftalen med Iran, vigtige FN-organer og truer det halve af verden med handelskrig.

Jan Techau siger, at Trump er en "farlig mand" for det multilaterale samarbejde.

- Derfor kan Nato-topmødet blive en rigtig gyser. En gyser med en ekstraforestilling fire dage senere i Helsinki, siger han.

