Nato-chef står ansigt til ansigt med russisk top i München

München. Når den årlige sikkerhedskonference fredag bliver skudt i gang i München, bliver det blandt andet med et stort fokus på Natos forhold til Rusland.

Et møde mellem den norske Nato-generalsekretær, Jens Stoltenberg, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, er således blandt de imødesete begivenheder ved den 54. udgave af konferencen i München.

Og fra russernes side er der skepsis over for Nato forud for mødet. De mener ikke, at Natos påståede samarbejdsvilje har hold i virkeligheden.

- Nato-repræsentanter siger hele tiden, at de ikke søger konfrontation med Rusland, og at de er klar deeskalere situationen med os.

- Men Nato tager skridt, der viser, at de udtalelser ikke afspejler den faktiske politik, siger Ruslands viceudenrigsminister og tidligere Nato-ambassadør, Aleksander Grusjko, til det russiske nyhedsbureau Tass.

Jens Stoltenberg glæder sig ifølge Tass til at møde Lavrov og udtaler, at "dialog er særlig vigtigt, når spændingerne er høje".

Også den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), er til stede ved sikkerhedskonferencen. Ifølge Berlingske skal han blandt andet deltage i en diskussion om netop Rusland.

Claus Hjort mener, at Ruslands annektering af Krim i 2014 viste, at Rusland har nogle af de samme magtambitioner, som Sovjetunionen havde.

- Der var et håb om, at alt ville blive anderledes, men det kom til en brat opvågning i 2014, idet Rusland viste, at det vil bruge militære midler til at nå dets mål, siger forsvarsministeren til Berlingske.

Konferencen i München beskrives som verdens største diskussionsforum for sikkerhedspolitik, og den samler hundredvis af ledere fra hele verden.

I 2017, hvor der var over 450 deltagere, blev konferencen kåret til "verdens bedste tænketanks-konference" af forskere på Pennsylvanias Universitet.

