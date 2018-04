Nato bakker op om koordineret angreb mod syrisk regime

Washington. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, støtter USA, Frankrig og Storbritanniens angreb mod det syriske regime.

- Dette vil reducere regimets mulighed for yderligere angreb mod det syriske folk med kemiske våben, siger han i en erklæring.

USA's præsident, Donald Trump, gik natten til lørdag på tv for at annoncere angrebet mod udvalgte mål i Syrien.

Angrebet, der tog lidt over en time, blev lanceret som svar på sidste weekends angreb med kemiske våben i den syriske by Douma, som præsident Bashar al-Assad beskyldes for at stå bag.

- Nato har konsekvent fordømt Syriens gentagne brug af kemiske våben som et klart brud på internationale normer og aftaler, siger Jens Stoltenberg.

- Brugen af kemiske våben er uacceptabelt, og de ansvarlige må stå til regnskab, tilføjer generalsekretæren.

Den franske, britiske og amerikanske regering har bekræftet, at angrebet var rettet mod en række faciliteter, der formodes at lagre Syriens kemiske våben.

Et laboratorium og flere militærbaser er blevet ramt, oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der overvåger situationen i Syrien.

Den nordatlantiske forsvarsalliance Nato betragter anvendelsen af kemiske våben som en trussel mod international fred og sikkerhed.

Derfor kalder Syriens brug af kemiske våben på et "effektivt svar" fra det internationale samfund, lyder det i erklæringen fra Jens Stoltenberg.

