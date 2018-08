Nævninge tiltaler 17-årig for fatalt skoleskyderi i Texas

Galveston. Et nævningeting i Texas har formelt tiltalt en 17-årig dreng for et blodigt skoleskyderi på Santa Fe High School i delstaten i maj.

17-årige Dimitrios Pagourtzis er også blevet tiltalt for at have gået til angreb på en offentligt ansat, efter han havde åbnet ild mod medstuderende og en politibetjent, der arbejdede på skolen. Betjenten overlevede angrebet.

Dimitrios Pagourtzis har indrømmet at stå bag skyderiet den 18. maj, der kostede ti mennesker livet - ni elever og en lærer.

- Han (Pagourtzis, red.) gav en udtalelse, hvor han indrømmede at have skudt flere personer på Santa Fe High School med det formål at dræbe personerne, lød det i en erklæring fra politiet i Texas få dage efter skyderiet.

I henhold til straffeloven i Texas vil Dimitrios Pagourtzis automatisk blive idømt fængsel på livstid, hvis han bliver fundet skyldig. Men siden han er under 18 år, har han mulighed for at søge om prøveløsladelse.

Ifølge politiet gemte Dimitrios Pagourtzis et haglgevær og et håndvåben under sin frakke, inden han åbnede ild på skolen om morgenen fredag den 18. maj.

Motivet er endnu uklart, men enkelte mener, at han blev mobbet af nogle medstuderende.

En mor til en af de dræbte har desuden fortalt, at hun mener, skyderiet kan have noget at gøre med den 17-åriges interesse for hendes datter.

Kort før skyderiet afviste datteren angiveligt Pagourtzis' tilnærmelser og gjorde det klart, at hun ikke var interesseret i ham.

- Han blev mere og mere aggressiv. Hun sagde endelig fra, og det gjorde ham flov, har moren, Sadie Rodriguez, fortalt.

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott havde Pagourtzis planer om at begå selvmord efter skyderiet. Han skal dog have fortalt politiet, "at han ikke havde modet til at begå selvmord".

Texas-guvernøren har efter angrebet foreslået at indsætte flere bevæbnede betjente på delstatens skoler. Han foreslog også at skærpe nogle af våbenlovene i Texas, men det forslag mødte kraftig kritik.

Der foreligger endnu ingen datoer for retssagen mod Dimitrios Pagourtzis.

