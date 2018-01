Næsten 180 dræbt nær Damaskus på to uger

Han blødte fra øjenbrynet, og han var tildænget med cementstøv, da de trak ham fri af murbrokkerne, efter at hans hus blev ødelagt ved et luftangreb. men hans treårige søn blev dræbt ved bombeangrebet i Øst Ghouta ved Damaskus.

»Vi sad og spiste,« siger Abu Abdallah.

»Da min søn skulle ud, tog hans mor ham, og i det samme slog et missil ned. På mindre end et minut var hele huset faldet ned over os,« siger Abu Abdallah i området, hvor 51 børn er blevet meldt dræbt i de seneste to uger.

Øst Ghouta ligger uden for den syriske hovedstad, Damaskus.

Læs også Øjenvidne i sønderbombede Ghouta: »Den humanitære situation er katastrofal«

Den frivillige hjælpeorganisation Hvide Hjelme meddeler i en erklæring søndag, at godt 180 mennesker er blevet dræbt på to uger, efter at de syriske regeringsstyrker har optrappet angreb mod tilbageværende oprørsgrupper.

Aktivister sendte i weekenden videooptagelser af dræbte eller sårede børn i murbrokkerne ud på sociale medier.

Området er kontrolleret af oprørere og har været belejret af det syriske regimes styrker i over fire år. En offensiv blev indledt op til nytår af det syriske regime.

De Hvide Hjelme oplyser søndag, at der under offensiven har været gennemført hundredvis af luftangreb, missilangreb og angreb med klyngebomber.

Nødhjælpsgruppen opgiver antallet af dræbte til 177, mens over 800 civile - heriblandt mindst 200 børn - er blevet såret.

Læs også FN: Børn sulter i belejret Damaskus-forstad

Unicef, som er FN's hjæpeorgan for børn, oplyser, at 30 børn er blevet dræbt i årets første to uger, og at 200.000 børn har været fanget i området siden 2013.

»Livet i Øst-Ghouta er som en skrækfilm uden ende,« siger aktivisten Nour Adam fra det belejrede område.

»Det er umuligt at beskrive, hvordan det føles, når bombeflyene nærmer sig. Det er ikke skræmmende, det er forfærdeligt,« skriver Nour Adam til det svenske nyhedsbureau TT.

De omkring 400.000 indbyggere i området mangler mad og medicin.

/ritzau/Reuters