Næsten 100 elefanter er skudt af krybskytter i Botswana

Der er fundet 90 døde elefanter i Botswana. Stødtænderne er fjernet fra de døde dyr.

Oplysningerne kommer fra organisationen Elefanter uden Grænser, der siger, at de fleste døde elefanter er store hanner.

Fundet er gjort over de seneste måneder i forbindelse med en undersøgelse foretaget fra luften.

Elefanter uden Grænser har lavet den sammen med Botswanas Departement for Natur og Nationalparker.

»Vi begyndte at flyve den 10. juli, og vi har indtil nu fundet 90 døde elefanter,« siger Mike Chase fra Elefanter uden Grænser.

»Hver dag har vi talt døde elefanter.«

De store dyr er blevet skudt med kraftige rifler. Det er sket ved vandingssteder i Okavango-deltaet.

Chase siger, at stødtænderne ser ud til at være fjernet med skarpe økser. I nogle tilfælde er elefanternes snabler også væk.

»Omfanget af dette krybskytteri er langt det største, som jeg har set eller læst om i Afrika til dato,« siger Chase.

Han tilføjer, at krybskytteriet falder sammen med, at Botswanas rangere tidligere i år blev afvæbnet.

Tidligere har Botswana ikke vist nogen form for tolerance over for krybskytter.

Tshekedi Khama er Botswanas turistminister. Han bekræfter over for AFP, at mange elefanter er blevet skudt af krybskytter.

»Jeg er meget bekymret. Det er en kæmpe bekymring. Jeg er klar over, at vi taler om tocifrede tal, og for Botswana er det højt,« siger han.

»Vi er blevet sparet krybskytteri i meget lang tid. Jeg tror, at det nu er gået op for os, at disse krybskytter er meget sofistikerede.«

Generalmajor Placid Segokgo, der er forsvarschef, siger, at han ikke umiddelbart kan kommentere den tilsyneladende afvæbning af rangerne.

Botswana har parker, der ikke har hegn, og store åbne vidder. Botswanas bestand af elefanter er omkring 135.000 og den største i Afrika.

I det seneste årti er antallet af vilde elefanter i Afrika faldet med 110.000 til 415.000, viser tal fra Den Internationale Union til Bevarelse af Natur (IUCN).

