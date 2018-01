Min uddannelse

Nadia Nadim, Tesfaye og Microsoft-bossen: »Hvis jeg havde valgt efter hjertet, var jeg nok blevet noget helt andet«

Mange unge danskere står på tærsklen til at træffe et vigtigt valg, der handler om, hvad de skal bruge resten af deres liv på. Nogle bliver glade, nogle bliver skuffede, og andre er stadig i tvivl. Berlingske har spurgt tre kendte danskeres studievalg for at høre, hvordan de er endt, hvor de er.