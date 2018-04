Sydkorea stikker »psykologisk våben« tilbage i hylsteret forud for møde med Nordkorea

Sydkoreanerne slukkede mandag for de højttalere, der slynger popmusik og propaganda ind over grænsen til Nordkorea, og stak dermed det psykologiske våben tilbage i hylsteret, som har irriteret nordkoreanerne så meget, at de på et tidspunkt gav sig til at skyde efter højttalerne over grænsen.

Forsvarsministeriet i Seoul meddelte, at det lukkede for alle propagandasenderne langs den koreansk-koreanske grænse - også kaldet Den Demilitariserede Zone, i daglig tale DMZ - kun få dage før præsident Moon Jae-in skal mødes med Nordkoreas Kim Jong-un til et topmøde fredag.

Beslutningen skyldes angiveligt et ønske om at »lette de militære spændinger og skabe en fredelig stemning forud for mødet.« Topmødet skal afholdes i Panmunjom, som ligger inden for DMZ og dermed også inden før hørevidde af højttalerne.

»Vi håber, at vores skridt i dag vil resultere i, at Syd- og Nordkorea ender den gensidige tilsvining og propadandaindsatsen mod hinanden og skaber en fredsommelig ny begyndelse,« hed det i en erklæring fra ministeriet.

Højttalernes tavshed er endnu et tegn på en lettelse af spændingerne på den delte halvø på et tidspunkt, hvor Kim Jong-un forbereder sig på et møde med Moon og senere med USAs præsident Donald Trump - det første af den type møder mellem Nordkorea og USA nogensinde.

Et del af det politiske teater

I weekenden bekendtgjorde Kim, at det var slut med alle tests af atomvåben og langtrækkende missiler, og at Nordkorea følgeligt også vil lukke sit eneste kendte atomprøvesprængningsområde.

Embedsmænd i Sydkorea forventede tidligere på dagen, at Nordkorea vil gøre gengæld og slukke sine egne propagandasendere. På grund af elektricitetsmangel i nord har landets højttalere ikke været så effektive som dem syd for grænsen, siger talsmænd for Sydkoreas militær.

I årtier har højttalerne været et fast element langs den stærkt militariserede grænse, og de har bestandigt søgt at lokke modpartens soldater til at desertere. I november sidste år lykkedes det da også en nordkoreansk soldat at flygte mod syd ved Panmunjom i en haglstorm af geværild fra sine nordkoreanske kolleger.

Dag og nat lovsynges Nordkoreas »faderlige« leder, og den kommunistiske propaganda jamrer over den »depraverede, kapitalistiske« livsstil, som har indtaget Sydkorea.

Omvendt har de sydkoreanske sendere fordømt sulten og krænkelserne af menneskerettigheder i Nordkorea, mens de har påpeget det stadig stigende antal biler og andre tegn på velstand i Sydkorea. Senest har de føjet den særlige koreanske aftapning af popmusikken - kaldet K-pop - til sendefladen. DFet har hele tiden været håbet, at propagandaen ville underminere personkulten om den regerende Kim-familie i Nordkorea.

Det delte Korea * 1945: Korea, japansk koloni siden 1910, bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og i en amerikansk sydlig besættelseszone. * 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater. * 25. juni 1950: Korea-krigen begynder ved, at nordkoreanske styrker går ind Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea. * 27. juni 1953: Korea-krigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale. * 1972: Nord- og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 45 år senere er konflikten ikke mindre fastlåst. * Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un. * Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater. * Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina. * Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i idet internationale samfund. * FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset, hvilket regimet i Pyongyang nægter. * En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer. Kilde: Ritzau/Reuters Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Flyveblade fra gylletanken

I 2015 beordrede Kim Jong-un sine styrker langs fronten til at pågegynde »krigsforberedelser«, efter at de to stater havde udvekslet raket- og artilleriild. Han beordrede soldaterne i DMZ til at forberede angreb på de sydkoreanske højttalere langs grænsen med mindre de hørte om med at blæse propaganda ind over grænsen.

De to stater enedes om at nedlægge propadandaindsatsen, da forholdet forbedredes efter topmødet i 2000. Men de tændte hurtigt for dem igen, da relationerne igen sandede til. Propagandakrigen hen over den svært bevæbnede grænse tog endog til, da Nordkorea i begyndelsen af 2016 gennemførte sin fjerde atomprøvesprængning.

Men aktivister i Sydkorea insisterede på at fortsætte med at sende propadandaballoner ind over grænsen - som oftest medbringende dollarsedler, transisterradioer, CDer med vestlige film og flyveblade, hvor Kim Jong-un omtales som »et svin.«

Nogle af aktivisterne har klaget over, at politiet har forsøgt at standse deres ballonkampagne, efterhånden som forholdet mellem de to stater tøede op.

Tidligere har den sydkoreanske regering kun forsøgt at bremse ballonerne i tider, hvor forholdet til Pyongyong var godt, eller der var helt konkrete trusler om angreb på initiativet hen over grænsen.

