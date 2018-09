Nåle gemt i australske jordbær: Udlover dusør på halv million kroner

En bølge af farligt jordbær-hærværk har ramt Australien.

Over hele landet er der den seneste uge fundet små synåle gemt i australske jordbær, skriver blandt andre BBC. Fødevareministeren har kaldt det en »ondskabsfuld forbrydelse« og har nu udlovet en dusør på omtrent 450.000 kroner for informationer om, hvem der står bag.

Indtil videre er ingen jordbærspisere for alvor kommet til skade, men en mand er blevet indlagt på hospitalet efter at have indtaget en af de små nåle.

Nålene er blevet fundet i jordbær fra flere forskellige varemærker, og det har nu fået de store dagligvarekæder Coles og Aldi til fjerne alle jordbærbakker fra hylderne.

»Det er en meget ondskabsfuld forbrydelse og et generelt angreb både på befolkningen og på en specifik industri,« sagde Australiens fødevareminister, Greg Hunt, søndag ifølge avisen The Guardian.

Jordbærproducenterne er fortvivlede over, at nålene er blevet fundet lige midt i højsæsonen for jordbærsalget, og frygter, at det kan gå hårdt ud over branchen, som producerer for omtrent 600 millioner kroner årligt.

New Zealands to største fødevareleverandører, Foodstuffs og Countdown – der tilsammen nærmest kontrollerer hele markedet – har besluttet at stoppe alt salg af australske jordbær

En talsperson fra producenternes brancheforening har åbent spekuleret i at én eller flere utilfredse medarbejdere kan stå bag sabotagen.

Politiet i delstaten Queensland har lagt dette billede ud, efter at en kunde fandt en lang, tynd nål i en bakke med jordbær.

Det australske politi er endnu på bar bund i sagen og vil ikke spekulere i motiver eller gerningsmænd. Men efterforskerne frygter, at såkaldte copycats er på spil – det vil sige at flere personer nu kopierer hinandens forbrydelser.

Fødevaremyndighederne har udsendt en række advarsler og opfordrer forbrugerne til at skære jordbærene i flere mindre stykker, inden de spiser dem.