Myanmar afviser folkedrabsrapport: »Vi gav ikke FN adgang«

Anbefaling: Giv sagen videre til Den Internationale Strafferet

Myanmar afviser resultaterne af en ny FN-undersøgelse, der viser, at landets militær har forsøgt at udføre folkedrab på det muslimske rohingya-mindretal.

Det siger en talsmand for Myanmars regering onsdag i landets første reaktion på rapporten, der blev præsenteret mandag.

»Vi gav ikke FN adgang til Myanmar. Derfor er vi ikke enige i - ej heller accepterer vi - nogen resolutioner fra FNs Menneskerettighedsråd,« siger talsmand Zaw Htay til den myanmarske avis Global New Light ifølge nyhedsbureauet AFP.

I rapporten fra FN anbefales det, at sagen overgives til Den Internationale Straffedomstol (ICC). Alternativt at der oprettes en særdomstol til at retsforfølge de ansvarlige.

Vi gav ikke FN adgang til Myanmar. Derfor er vi ikke enige i - ej heller accepterer vi - nogen resolutioner fra FN's Menneskerettighedsråd. Zaw Htay, talsmand for Myanmars regering

Ifølge rapporten bør Myanmars hærchef og flere af landets generaler stilles for en domstol for forsøg på folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 700.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmars vestlige delstat Rakhine til Bangladesh, siden hæren for et år siden indledte en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal.

Mange flygtninge har fortalt om drab, massevoldtægter og nedbrændinger af hele landsbyer.

I rapporten rettes der også skarp kritik mod Myanmars civile leder, Aung San Suu Kyi. Hun modtog i 1991 Nobels fredspris for sin frihedskamp under det daværende militærstyre.

Aung San Suu Kyi har »ikke brugt sin position som leder af regeringen eller sin moralske autoritet til at dæmme op for eller forhindre de løbende begivenheder«, lyder det fra de eksperter, der har skrevet rapporten.

Tirsdag aften i FN's Sikkerhedsråd sagde generalsekretær António Guterres, at der bør ses med alvor på den nye FN-rapport om Myanmar.

»Jeg mener, at denne rapports konklusioner og anbefalinger fortjener alvorlig overvejelse af alle relevante FN-organer,« sagde Guterres ifølge Reuters.

»Det bliver enten told på biler, eller at en aftale falder på plads«

USA og Canada har sent tirsdag aften dansk tid indledt forhandlinger i Washington om en revision af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag blev Mexico og USA enige om rammerne for en ny aftale, der skal afløse den nuværende, der trådte i kraft 1. januar 1994 mellem de tre lande.

USA's præsident, Donald Trump, har sat en tidsfrist til fredag for handelssamtalerne med Canada.

Det er mulige punkter for en ny aftale

Aftalen mellem USA og Mexico skal gælde i 16 år, men vil blive evalueret hvert sjette år.

Hvis der opstår uenigheder i den periode, vil parterne have ti år til at løse knasterne, før traktaten udløber.

Højere løn til ansatte i bilindustrien

Mexico og USA er blevet enige om store ændringer for ansatte i bilindustrien. De nye aftaler vil ifølge USA føre til højere lønninger og afskrække amerikanske virksomheder fra at flytte produktionen til udlandet.

Aftalen indeholder et krav om, at 75 procent af alle autodele skal produceres i enten Mexico eller USA. Samtidig skal mellem 40 og 45 procent af et køretøjs værdi fremstilles i områder, hvor arbejderne tjener mindst 16 dollar i timen.

Nye rettigheder for arbejderne

Ifølge USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, er kravene til arbejdernes forhold de strengeste, der nogensinde er blevet forhandlet på plads.

Aftalen indeholder vidtrækkende krav til, at landene lever op til internationalt anerkendte arbejderrettigheder.

Det omfatter blandt andet et forbud mod at importere varer, der er produceret gennem tvangsarbejde. Det skal blandt andet beskytte migrantarbejdere.

Beskyttelse af landbruget

De to lande er blandt andet blevet enige om ikke at indføre told på landbrugsvarer.

Intellektuel ophavsret

Toldmyndighederne får i alle havne beføjelser til at beslaglægge alle formodede kopivarer ved ankomst og afsendelse.

De nye regler indeholder også en bedre beskyttelse af ophavsret, patenter og tilladelser.

Alkohol

USA og Mexico er blevet enige om at lempe krav til certificering for at gøre handlen med vin og alkohol nemmere.

Mexico vil fortsætte med at anerkende bourbon og Tennessee whisky som amerikanske produkter. Til gengæld vil USA fortsat anerkende tequila og mezcal som mexicanske produkter. Kilder: AFP og Reuters

Det er Trump, der har ønsket en genforhandling af Nafta. Han mener, at aftalen, som den står i dag, ikke tilgodeser amerikanske interesser i tilstrækkelig grad.

Canadas handelsdelegation ledes af udenrigsminister Chrystia Freeland, som måtte afbryde en rejse i Europa, fordi Canada efter mandagens gennembrud mellem USA og Mexico blev inviteret til forhandlingsbordet.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde tidligere tirsdag, at han kun vil underskrive en handelsaftale, som er til gavn for Canada.

»Vi vil engagere os på positiv vis og ser frem til, at vi til slut underskriver en aftale, såfremt den er god for Canada og Canadas middelklasse,« sagde han.

Helt ærligt, told på biler er en meget nemmere vej at tage, men måske vil det andet (en aftale, red.) være meget bedre for Canada. Donald Trump, USAs præsident

Donald Trump har gjort det klart, at USA og Mexico kan gå videre med den nye aftale uden Canada.

Mandag sagde Trump, at såfremt det ikke lykkes at nå til enighed med Canada, vil han øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra naboen mod nord.

»Det bliver enten told på biler, eller at en aftale falder på plads,« sagde Trump og fortsatte:

»Og helt ærligt, told på biler er en meget nemmere vej at tage, men måske vil det andet (en aftale, red.) være meget bedre for Canada.«

USA er Canadas største eksportmarked. Og eksporten af køretøjer udgør 56 milliarder amerikanske dollar eller cirka 20 procent af den samlede udførsel til USA ifølge BBC.

Men gør Trump alvor af truslen, vil USA også komme til at betale en høj pris, fordi de amerikanske bilfabrikker bruger autodele produceret i Canada.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, og Andres Manuel Lopez, som overtager præsidentposten fra Nieto til efteråret, har begge sagt, at en ny udgave af Nafta skal omfatte de tre lande.

Og den tyske EU-stolelig intensiveres

Manfred Weber, som leder Europa-Parlamentets største politiske gruppe, den konservative EPP, vil være en kompetent og passende formand for EU-Kommissionen.

Anbefalingen kommer fra Tysklands erfarne EU-kommissær, Günther Oettinger, under et pressemøde i Bruxelles om unionens kommende budgetperiode.

»Jeg har tillid til ham, og jeg er overbevist om, at han har alle kvalifikationer,« siger Oettinger.

Kommissæren sidder selv i ledelsen hos det tyske regeringsparti CDU, der på europæisk plan er knyttet til EPP.

EU-Kommissionens nuværende formand, luxembourgeren Jean-Claude Juncker, træder tilbage efter valget til EU-Parlamentet i maj 2019.

Flere navne er blevet nævnt i spillet om den tunge post. Men der har været stille omkring de mulige kandidater, og de øvrige kommissærer har ikke ytret sig om favoritter.

»Jeg mener, at det er min ret - eller måske tilmed en demokratisk forpligtelse - at jeg kommer med en klar anbefaling,« siger Günther Oettinger.

Mulige kandidater i EPP skal præsenteres i september. Partiet vælger dets topkandidat på en kongres i Helsinki 8. november.

Forbundskansler Angela Merkel i Tyskland går ifølge flere medier beslutsomt efter at bringe en landsmand i spidsen for EU-Kommissionen.

Hun er, skriver avisen Handelsblatt, klar til at ofre en ellers oplagt kandidat i Jens Weidmann, lederen af den tyske centralbank, til posten som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB).

Det er vigtigere med en kommissionsformand end en bankboss, lyder analysen fra regeringschefen i Berlin.

Ifølge Handelsblatt ser Merkel gerne økonomiminister og partikollega Peter Altmaier som afløser for Juncker. Men også Webers navn er nævnt.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, har været nævnt som mulig kandidat til formandsposten.

Ifølge netavisen Politico er konkurrencekommissæren et varmt bud, som den franske præsident, Emmanuel Macron, støtter.

Vestager selv har holdt kortene ret tæt til kroppen. Den radikale eksminister har ikke lagt skjul på, at hun gerne vil være kommissær igen, men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke bakket op om det ønske.

EU's stats- og regeringschefer talte om processen på et topmøde tidligere på året. På mødet kom det frem, at de forbeholder sig retten til at pege på den næste formand for EU-Kommissionen.

Europa-Parlamentets medlemmer insisterer imidlertid på, at de ikke vil godkende en kandidat, der ikke har været spidskandidat for en gruppe ved parlamentsvalget.

