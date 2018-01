Mødet var dansk, men talen var spansk, da Puigdemont tog den catalanske konflikt med ind på Christiansborg

Missionen fuldført. Det kunne den catalanske selvstyreleder næsten have sagt. Carles Puigdemont mødte frem i det danske folketing tirsdag, og han hæftede sig ikke ved, at der var tvivlsom politisk vægt i besøget, da hverken regeringspartier eller Socialdemokratiet mødte frem.

I stedet konstaterede han efter debatten i Christiansborgs værelse 2145 med en mindre gruppe folkevalgte politikere, at mødet i sig selv var en bemærkelsesværdig bedrift, der underminerer den spanske regerings anklager om, at han er kriminel og forræder.

»Jeg takker for en meget, meget god debat, en fri debat med fri tale. Det viser, at jeg frit kan besøge et demokratisk parlament,« sagde Puigdemont, der mandag for første gang forlod sit selvvalgte eksil i Belgien for at tage til Danmark.

»Jeg er her i det danske parlament for at begynde en politisk og åben debat. Det er ikke muligt i det spanske eller det catalanske parlament. Hvis jeg vendte tilbage, ville man anholde mig, og det er ikke på den måde, at man kan løse konflikten eller problemet.«

Det symbolske budskab til Spanien og Europa var tydeligvis vigtigere end at dyrke appellen om konkret, dansk politisk støtte til de catalanske selvstændighedsønsker. Det blev understreget af, at Puigdemont efter en kort tale leveret på engelsk, spansk og catalansk kun tillod tre spørgsmål fra de mange tilstedeværende medier og kun svarede på spansk og catalansk.

PR-gevinst med DFs deltagelse

Forinden havde Dansk Folkeparti overraskende valgt at servere en uventet PR-gevinst for de catalanske uafhængighedsfortalere ved at møde frem til mødet efter tidligere at have afvist at deltage. DFs Søren Espersen dukkede op, netop som Puigdemont ankom. På spørgsmålet, om han havde tænkt sig at deltage, svarede Espersen:

»Ja, det vil jeg, for nu har jeg tid til det. Jeg har ikke tænkt at gøre noget særligt nummer ud af det.«

Den danske regerings støtteparti går dermed stik imod den spanske ambassades kritiske, officielle reaktion på Puigdemonts besøg.

»Vi har forskellige opfattelser af tingene, og sådan er det. Vi er ikke begejstrede for, at folk er villige til at lytte til ham,« lød det til Berlingske.

Den store, konservative spanske avis El Mundo konstaterede skadefro – forud for Puigdemonts ankomst til Folketinget – i en fremtrædende overskrift, at »76,5 procent af de folkevalgte« i form af regeringspartier, det »ledende oppositionsparti« Socialdemokratiet – og det »magtfulde« støtteparti Dansk Folkeparti havde afvist at mødes med den catalanske separatistleder.

Men selv om Puigdemont på den måde havde held med sin mission om at tage den catalanske konflikt med ind i det danske folketing, ville det samtidig have være lige så forhastet som for USAs tidligere præsident George Bush i sin tid, hvis Puigdemont i mere direkte form havde erklæret »mission accomplished«.

I stedet svarede han til et spansk medie og til de mange spanske kameraer, at han var klar til at rejse tilbage til Barcelona »straks« med den væsentlige tilføjelse – hvis det kan ske »uden risiko«, og hvis den spanske regering vil »respektere resultatet« af selvstyrevalget, der fandt sted op til jul, og hvor de catalanske vælgere igen gav flertal i selvstyret til uafhængighedsfløjen og med et sandsynligt flertal for om få dage at genudpege Puigdemont til selvstyrepræsident.

Onsdag regner Puigdemont med at være tilbage i Bruxelles. Men selv om den catalanske strid dermed forsvinder fra Christianborg igen, erklærede Enhedslistens Nikolaj Villumsen over for Berlingske, at han ikke har tænkt sig at lade den danske regering slippe så let. Villumsen henviser til en vedtaget folketingsbeslutning fra 2015 med om at opfordre til »fredelig og demokratisk dialog mellem Catalonien og den spanske regering«. Dengang var det en relativt ufarlig, gratis omgang, men Enhedslisten kritiserer den danske regering for at ignorere beslutningen i den anspændte situation i Spanien og under Puigdemonts besøg i Danmark, hvor emnet er helt anderledes politisk sprængfarligt.

»Hvis regeringen vil ændre politikken, så bør de jo have modet til at gå ned i folketingssalen og fremlægge et forslag,« siger Villumsen.