London. Moderne slaveri er mest udbredt i Nordkorea og andre lignende regimer, fastslår en ny rapport fra Global Slavery Index.

De vestlige lande har dog også et medansvar, da de importerer varer for en værdi svarende til 350 milliarder dollar, der produceres under forhold, hvor der er mistanke om slaveri, konkluderer rapporten.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

40,3 millioner mennesker på verdensplan var udsat for moderne slaveri i 2016, estimerer rapporten.

Det højeste niveau blev fundet i Nordkorea, hvor 1 ud af 10 personer levede under sådanne forhold.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Walk Free Foundation, som er en fond, der arbejder for at bekæmpe slaveri og menneskehandel.

Ifølge fondens stifter, Andrew Forrest, skal rapporten presse regeringer og virksomheder til at gøre mere for at bringe moderne slaveri til en afslutning.

- Ved at kortlægge handelsmønstre og fokusere på de produkter, der produceres under slavehandlen og derefter importeres til verdens største økonomier, bliver det tydeligt, at de rigeste lande også har et ansvar, siger han.

Ifølge en af de personer, der selv har været udsat for slavehandel i Nordkorea, er det vigtigt at huske på, at der gemmer sig virkelige mennesker bag tallene.

- Det er over 40 millioner mennesker. De er ikke bare tal. Det kunne ske for hvem som helst. Det skete for mig, min mor og min søster, siger Yeon-mi Park, der selv har været udsat for moderne slaveri i Nordkorea.

Hun flygtede til Kina og studerer nu på Columbia Universitet i New York i USA.

- Det handler om mennesker, der blot er født på det forkerte sted på jorden og bliver straffet for det, siger hun.

Moderne slaveri er i rapporten defineret som arbejde, der involverer trusler, vold og bedrag med det formål at fjerne folks ret til at kontrollere deres egen krop, ret til at bestemme hvilken type arbejde, de vil udføre, og ret til at sige op.

