Modeboss smider millioner efter ny Brexit-afstemning: »Vi har en reel chance for at vende situationen«

Forretningsmanden bag modefirmaet Superdry donerer ifølge The Independant 1 million pund til People’s Vote-kampagnen som arbejder for en ny Brexit-afstemning.

Entreprenøren Julian Dunkerton har sagt, at han giver pengene fordi »der ikke er nogen vision for Brexit« fra regeringens side.

De knap 8,5 millioner danske kroner skal bruges til at igangsætte en af de største politiske opinionsundersøgelser, som nogensinde er lavet i Storbritannien, det skal gøres for at styrke kampagnen for en ny Brexit-afstemning.

Det sker efter, The Independent lancerede sin egen Final Say kampagne, der arbejder mod en ny Brexit-afstemning, over 660,000 har allerede underskrevet.

Dunkerton mener selv, at Superdry aldrig ville have opnået sammen globale success, hvis Brexit var sket 20 år tidligere.

Det ville have medført fordyrende toldafgifter og tariffer, hvilket ville have gjort det svært og dyrt at åbne butikker uden for Storbritannien.

Han siger til The Independent:

»Jeg sætter mine penge bag People’s Vote kampagnen fordi vi har en reel chance for at vende situationen.«

»Det er blevet meget tydeligt nu, at der ikke nogen fremtidsplaner for Brexit. Politikkerne har klokket i det. Offentligheden er også blevet meget bevidst om, at det ender i en katastrofe. Måske mangler de bare en smule håb, som kommer, når de ser den offentlige opinion,« siger han til The Independent.