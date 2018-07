Mistanken breder sig: Græske skovbrande kan være påsat

De massive brande, som har hærgret Grækenland siden mandag eftermiddag, har kostet mindst 79 personer livet og sendt hundredevis fra hus og hjem.

Kraftig vind var utvivlsomt medvirkende til, at de enorme brænde med, som målt på dødsfald er de værste er mere end årti, hurtigt kunne brede sig i det tørre og varme land. Men hvordan branden i første omgang startede, er der delte meninger om. Ligesom skovbrandene i Sverige efterforskes som påsat, spreder en lignende mistanke sig i Grækenland.

Den græske journalist Marina Rigou, som bor tyve minutter fra havnebyen Rafina – et af de områder, der er hårdest ramt af brandene -fortæller, at der i den græske befolkning er mange bud på, hvordan brandene kan starte og sprede sig så hurtigt, som de har gjort.

»Mange tror, at det var nogle ødelagte strømkabler, som startede brandene, og at den tørre natur og kraftig vind betød, at branden hurtigt spredte sig. Men der er også en del, som mistænker brandene for at være påsat,« siger hun og tilføjer, at der er mange rygter om, hvem der i givet fald kunne have startet dem:

»Der er mange som eksempelvis brænder affald af udenfor, og det ser mange, som det mest sandsynlige. Men der er også nogle, som tror, at brandene er startet bevidst – blandt andet fordi de opstod mange steder på omkring samme tidspunkt,« siger Marina Rigou.

Overblik: Sådan er situationen i Grækenland Onsdag har græske brandmyndigheder gennemsøgt udbrændte områder for flere lig, efter at voldsomme skovbrande har raseret nær hovedstaden, Athen. En græsk brandpatrulje oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at yderligere fem lig er fundet, hvilket bringer dødstallet op på mindst 79. I alt er mindst 187 mennesker, herunder 23 børn, tilskadekomne. Antallet af savnede er fortsat uklart. Der er tale om en af de værste skovbrande i nyere europæisk historie, og målt på dødsfald overgår tragedien nu brandene i Grækenland i 2007, hvor 60 personer omkom. Flere end 280 brandmænd er i området i det nordøstlige Athen, hvor mandagens og tirsdagens voldsomme brande har hærget. Her pøser de vand på de ulmende gløder for at forhindre, at ilden blusser op igen og leder efter omkomne. Yderligere 200 brandmænd takler nye brande vest for Athen. Her er folk blevet evakueret, fordi der er tale om brande ude af kontrol. Mandag aften og natten til tirsdag blev folk i byen Rafina forsøgt evakueret over hals og hoved, da ilden pludselig omsluttede byen. Flere kilder beskriver desperate scener, hvor beboere og gæster i området flygtede mod nærliggende strande og vandet. Her har private både samlet flygtende personer op. Også byen Mati er blevet voldsomt ramt af skovbrandene. Her fandt beredskab tirsdag 26 omkomne, der var blevet fanget i ilden i forsøg på at nå stranden. Dødstallet fra de voldsomme brande, der raserer nær Athen, overgår nu antallet af døde fra 2007, hvor 70 omkom i brande i landets sydlige region Peloponnese. Den græske regering har erklæret tre dages landesorg og bedt om hjælp fra EU til at håndtere konsekvenserne af de voldsomme brande. Ilden skal blandt andet være startet i tør nåletræsskov. Den græske regering har dog også indikeret, at man undersøger, om brandene kan være påsat på grund af deres voldsomhed. Der er i øjeblikket mellem 30 og 40 grader varmt i Grækenland, hvilket gør landskabet ekstremt tørt. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Men det er ikke kun den græske befolkning, der spekulerer i, om brandstiftere kan stå bag de enorme skovbrande, som målt på dødsfald har udviklet sig til en større tragedie end landets skovbrande i 2007.

De græske myndigheder har selv givet udtryk for, at brandene kan være påsat af personer, som ville plyndre forladte huse, og de har ligeledes sat spørgsmålstegn ved, hvordan så mange brande kan starte så mange forskellige steder på nogenlunde samme tidspunkt, uden menneskelig indblanding.

»Femten brande er startet tre forskellige steder tæt på Athen samtidig,« sagde talsperson for de græske myndigheder, Dimitris Tzanakopoulos, ifølge nyhedsbureuaet AFP og tilføjede, at Grækenland har bedt USA om at sende droner for at »observere og opdage mistænkelig aktivitet.«

Eller som den græske minister for lov og orden, Nikos Toskas, vagt formulerede det mandag:

»De brænde er ikke så uskyldige.«

En brandmand foran et hus i Kineta nær Athen, 23. juli. Mere end 300 brandfolk, fem fly og to helikoptere forsøger at slukke ilden, som på grund af stærke vindstød i området har været ekstremt svær at få under kontrol, fortalte Athens brandchef, Achille Tzouvaras, mandag.