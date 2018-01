Mistanke om »fremmedlegeme« på skinnerne lammede togtrafikken og aktiverede bombealarm i Stockholm

Den offentlige transport til og fra den svenske hovedstad er i disse timer lammet.

Kl. 05.05 i morges beordrede Stockholms politi samtlige tog i den sydlige del af hovedstaden og omkring Stockholm Centralstation indstillet, fordi »uautoriserede personer« var blevet set på skinnerne.

»Personer har opholdt sig i sporområdet og vi er der for at kontrollere [området, red.],« siger pressetalsperson for Stockholms politi, Lars Byström, ifølge det svenske medie Aftonbladet.

Kort efter kl. 9 onsdag morgen oplyser politiet til mediet, at området nu er undersøgt og alarmen afblæst.

Politiet fik under sin indsats på skinnerne ifølge tv-stationen SVT assistance fra en bomberyddergruppe, der ledte efter »fremmedlegemer«.

»Når det er denne type sager, henter vi altid de bedste ind, vi har,« siger Kjell Lindgren fra Stockholms politi til SVT.

Der er ifølge Trafikverket ikke blevet registreret trusler af nogen art rettet mod togtrafikken.

Politiaktionen betyder ifølge Aftonbladet, at alt togtrafik til og fra den svenske hovedstad onsdag morgen er præget af forsinkelser og aflysninger.

Det gælder også for den toglinje, der går fra København via Malmø og til Stockholm, samt for toglinjer mellem Göteborg, Kalstad, Hallsberg og Oslo.

Der er endnu ingen meldinger om, hvornår togtrafikken ventes at køre planmæssigt igen til og fra Stockholm, men hvis du er i den svenske hovedstad, opdaterer Trafikverket brugerne om udviklingen på sin hjemmeside.