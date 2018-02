Mistænkt iklædt italiensk flag er anholdt for skud mod afrikanske immigranter

Italiensk politi har anholdt en mand, som er mistænkt for at have løsnet flere skud fra en kørende bil mod mindst seks udlændinge i den italienske by Macerata.

Det bekræfter borgmester Romano Carancini, rapporter mediet Sky TG24 ifølge nyhedsbureauet AP. En af de sårede skulle være i livsfare.

Der er lørdag eftermiddag foreløbige meldinger om seks sårede, rapporterer nogle lokale medier ifølge Reuters.

Ifølge politiet var alle ofrene udlændinge, og de er alle sendt til behandling på hospitalet.

Den statslige tv-station Rai rapporterer, at den mistænke er en hvid, italiensk mand på 28 år, der stammer fra byen Macerata. En pistol blev fundet i hans Alfa Romeo-bil.

Han bar et italiensk flag over skuldrene, da han blev slæbt væk af bevæbnede betjente, viser et billede, som politiet har offentliggjort.

»Skud affyret i Macerata. Personer såret. Politi er på vej. Bliv væk og undgå åbne pladser,« skriver politiet på det sociale medie Twitter.

Manden åbnede ild lørdag og sårede flere afrikanske immigranter i den italienske by, som ligger centralt i landet omkring 200 kilometer øst for Rom.

Avisen Corriere della Sera rapporter, at en mand skød fra et bilvindue mod to afrikanske immigranter kort efter klokken ti lørdag formiddag.

Kort tid efter blev to andre afrikanere beskudt.

Det står ikke klart, hvor alvorlige deres skader er, og hvad der ellers er sket.

Macerata har omkring 40.000 indbyggere og ligger mellem San Marino og Rom i det centrale Italien.

Skyderierne finder sted, blot få dage efter at det parterede lig af en 18-årig italiensk kvinde blev fundet fordelt i to kufferter. Her er en nigeriansk immigrant anholdt i forbindelse med sagen.

Reuters nævner, at sagen kan få betydning for det italienske valg, der skal afholdes 4. marts. I meningsmålingerne fører centrum-højre-partierne, der advokerer for en meget indvandrerkritisk politik.

