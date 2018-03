Mistænkt bombemand i Austin er død - kan have sprængt sig selv i luften

Den mand, der mistænkes for at stå bag en række bombeangreb i den amerikanske storby Austin i delstaten Texas, meldes nu død.

Det skriver Ritzau på baggrund af tv-stationen KEYE-TVs oplysninger.

Ifølge oplysningerne blev den mistænkte jagtet af politiets specialstyrker, der nærmede sig hans bil.

Politiet skød mod bilen, men den mistænkte udløste en bombe og sprang sig selv i luften. Det skriver flere lokale medier.

Politichefen Brian Manley oplyser, at der er tale om en 24-årig, hvid mand. Hans navn er endnu ikke offentliggjort.

Flere rapporterer, at politiet er massivt til stede i området. Politiet skriver også på Twitter, at de har affyret skud på en af hovedveje omkring Austin. Det fremgår dog ikke, om skyderiet har forbindelse til den mistænkte bombemand.

Den mistænkte gerningsmand har været eftersøgt siden 2. marts i år. Han er mistænkt for at stå bag fem forskellige bombeeksplosioner, der har dræbt to og såret flere i den amerikanske by Austin i staten Texas.

Tidslinje

Det hele starter 2. marts 2018, da den første pakkebombe eksploderer hjemme ved en 29-årig mand i Austin, der dør ved hændelsen.

12. marts dør en 17-årig dreng efter at have hentet en pakke ved dørtrinet til sit hjem i kvarteret Windsor Park. Hans 40-årige mor bliver alvorligt såret ved hændelsen.

Senere samme dag (12. marts) holder politichefen Brian Manley pressemøde om drabet på den 17-årige. Samtidig med pressemødet eksploderer endnu en bombe. Det er igen en pakkebombe, der denne gang sårer en ældre kvinde i kvarteret Montopolis.

Dusøren for oplysninger, der kan føre til anholdelse af gerningsmanden, er på daværende tidspunkt sat til 50.000 amerikanske dollars - svarende til ca. 300.000 danske kroner.

18. marts bliver to unge mænd i starten af 20’erne såret ved endnu en eksplosion i Austin. Denne gang er eksplosionen forårsaget af snubletråd, der er spændt henover fortovet. Politichefen Brian Manley siger efterfølgende, at bomben med snubletråd viste »evner på et andet niveau.«

Hidtil har politiet mistænkt bombningerne for at være mulige hadforbrydelser, da alle ofre enten er af latin- eller afroamerikansk afstamning, men der bliver sat tvivl om motivet, da snubletråden rammer to hvide mænd.

Dusøren på gerningsmanden bliver efterfølgende hævet til 115.000 amerikanske dollars - svarende til ca. 700.000 danske kroner.

20. marts sprænger den femte pakkebombe på et FedEx-postcenter ved byen San Antonio i Texas. En ansat bliver lettere såret. Ifølge politiet var pakken adresseret til Austin.

Senere samme dag findes der endnu en pakkebombe på et FedEx-postcenter. Denne gang tæt på lufthavnen i Austin. Det er den første bombe, der blev fundet, før den eksploderede.