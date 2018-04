Mistænkt bag YouTube-skyderi har før klaget over kanalen

En kvinde, som mistænkes for at skyde og såre tre personer ved YouTubes hovedkvarter i Californien tirsdag, var veganer og havde tidligere klaget over, at YouTube diskriminerede hendes videoer.

Det oplyser unavngivne politikilder ifølge NBC News.

Kvinden er identificeret som 38-årige Nasim Aghdam fra det sydlige Californien.

På sociale medier har hun hævdet, at YouTube diskriminerer hendes videoer. Mange af dem fokuserer på dyrerettigheder og veganisme.

»YouTube filtrerede mine kanaler for at forhindre dem i at få visninger,« har Aghdam skrevet på sin hjemmeside.

»Der er ingen ytringsfrihed i den virkelige verden, og du bliver undertrykt ved at fortælle sandheden, som ikke støttes af systemet.«

Politiet i San Bruno har ifølge NBC News sagt, at det mener, at skyderiet kan skyldes en form for uoverensstemmelse muligvis med en arbejdsplads. Politiet betragter ikke hændelsen som terror.

Unavngivne politikilder har tidligere sagt til den lokale avis The Mercury News, at den mistænkte gik efter sin kæreste. Der skulle angiveligt være tale om et opgør som følge af en konflikt i hjemmet.

Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

Læs også Avis: Særlig anklager ser ikke Trump som mistænkt i Ruslands-undersøgelse

Kvinden blev efter skyderiet fundet død på stedet.

Politiet i San Bruno oplyser, at tre andre personer er bragt til et nærliggende hospital med skudsår.

En 36-årig mand er i kritisk tilstand. Tilstanden hos en 32-årig kvinde beskrives som alvorlig, mens en 27-årig kvinde er lettere såret.

Politiet mener, at den mistænkte kvinde åbnede ild på et udendørs spisested ved YouTube omkring frokost. Her skød og sårede hun mindst tre personer. Derefter vendte hun pistolen mod sig selv.

I alt arbejder der omkring 1700 mennesker på YouTubes kontorer i San Bruno lige syd for San Francisco.

Kvindelige gerningsmænd bag masseskyderier er sjældne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En nylig analyse fra The Washington Post viser, at ud af 150 skyderier med flere end fire ofre siden 1966 står kvinder bag de tre.

/ritzau/