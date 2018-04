Analyse

Miraklet er sket på topmødet: Korea-krigen er slut. USA og Kina ser nervøse med fra sidelinjen

65 års krig mellem de to Korea'er er ved at være overstået efter et historisk topmøde, der har overrasket alt og alle og samtidig har skabt håb for, at det er muligt at få en aftale med Nordkorea også om atomvåben.