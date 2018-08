Ministerium: Saudi-ledet missilangreb dræber 20 børn i Yemen

Sanaá. 26 civile, herunder mange børn, blev torsdag dræbt i et missilangreb af den saudi-ledede koalition i provinsen Hodeida i det vestlige Yemen.

Det oplyser Youssef al-Hadiri, talsmand for landets sundhedsministerium, der er under de iranskstøttede houthi-oprøreres kontrol.

Ifølge talsmanden ramte et missil et køretøj med civile på flugt fra området.

Talsmanden fortæller ifølge nyhedsbureauet dpa, at de dræbte tæller 20 børn, fem kvinder og chaufføren af køretøjet.

Youssef al-Hadiri fortæller, at ofrene blev dræbt, da de forsøgte at flygte fra Alkoui-området, efter et angreb mod et hus i området onsdag aften kostede fire civile livet.

Den saudi-ledede koalition har endnu ikke kommenteret oplysningerne fra sundhedsministeriet.

Alkoui-området oplever for tiden tunge kampe mellem styrker, der er loyale over for koalitionen, og houthi-oprørere. Kampene gør det meget vanskeligt for civile at flygte fra området.

Styrker fra den yemenitiske regering, der er støttet af den saudi-ledede koalition, indledte i juni en offensiv for at tilbageerobre Hodeida fra houthi-oprørerne.

Siden har yemenitiske regeringsstyrker overtaget kontrollen med lufthavnen i Hodeida, ligesom at de arbejder på at generobre byens meget vigtige havn, hvorfra 80 procent af nødhjælpen til Yemen kommer igennem.

Nødhjælpsorganisationer har advaret om, at offensiven kan få ødelæggende konsekvenser for Yemens befolkning, der allerede er på kanten af hungersnød.

