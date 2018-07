Minister forsvarer håndtering af voldelig sikkerhedsvagt

FAKTA: Sikkerhedsvagten der giver Macron problemer



Alexandre Benalla er hovedpersonen i en ny møgsag for Macron. Få et overblik over hans karriere her.

Sikkerhedsvagten Alexandre Benalla er gået fra at stå i baggrunden, når den franske præsident træder frem, til at være hovedpersonen i en skandalesag.

Således ses han på to videoer offentliggjort af avisen Le Monde være voldelig mod to demonstranter.

Efter at videoerne kom frem, blev han fyret, og søndag blev han også sigtet for vold.

Sagen er blevet en møgsag for præsident Macron, der er blevet kritiseret for ikke have handlet tidligere. Således blev Benalla i første omgang suspenderet uden løn i 15 dage, før han fik lov til at vende tilbage til sit job.

Få et indblik i, hvem 26-årige Benalla er her:

* I sin ansættelse som sikkerhedsvagt hos Macron havde han ansvaret for at sørge for præsidentens sikkerhed. I maj blev han suspenderet i to uger, og fredag blev han fyret.

* Ifølge Le Monde fik han trods suspenderingen lov til i denne måned at flytte ind i et statsligt palæ langs Seinen. Desuden havde han adgang til bil og chauffør.

* Inden sit nuværende arbejde var han ansvarlig for sikkerheden under Macrons præsidentkampagne i 2017. De to ses sammen på mange billeder ved store begivenheder.

* Benalla har også været ansat i et sikkerhedsfirma, hvor han har arbejdet sammen med andre franske politikere - blandt andre socialisten Martine Aubrey og Macrons forgænger, François Hollande.

* I 2012 var han chauffør for industriminister Arnaud Montebourg. Ifølge industriministeren blev han dog fyret, da han var skyld i en bilulykke, hvor ministeren var med. Benalla ville angiveligt flygte fra stedet.

Kilder: AFP og BBC.

/ritzau/