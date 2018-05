Mindst ti meldes halshugget af islamister i Mozambique

Formodede islamister har under et angreb på en landsby nær byen Palma i det nordlige Mozambique halshugget ti personer.

Det rapporterer Radio Moçambique tirsdag. Ifølge radiostationen fandt angrebet sted i weekenden i et område, hvor der tidligere har været angreb.

»Ukendte gerningsmænd har ved halshugning dræbt mindst ti mennesker i de seneste dage,« lyder det fra radioen i en kort meddelelse.

Blandt ofrene var der også to børn, rapporterer den nationale tv-station TVM ifølge det portugisiske nyhedsbureau Lusa.

Lokale kilder bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at ti mennesker er halshugget i Monjane, en landsby der ligger tæt ved byen Palma og ikke langt fra grænsen til Tanzania.

Et af ofrene er landsbyens leder, siger lokale indbyggere, der beskylder islamister for at stå bag.

»De gik efter landsbyens leder, fordi han havde videregivet oplysninger til politiet om, hvor i skoven al-Shabaab befandt sig,« siger en landsbyboer, der ikke vil have sit navn frem, til AFP.

Al-Shabaab er en væbnet gruppe, der menes at stå bag et andet angreb mod en politistation og en militærpost i oktober. Gruppen har ingen forbindelse til den militante gruppe med samme navn i Somalia.

Oplysningerne om den dræbte landsbyleder er ikke bekræftet fra officielt hold, men lokale myndigheder har hørt om de ti halshuggede ofre.

»Vi er blevet informeret om denne tragedie,« siger David Machimbuko, der er administrator i Palma.

Motivet til det brutale angreb er uklart.

Det er ventet, at politiet i området holder pressekonference senere tirsdag, skriver AFP.

/ritzau/Reuters