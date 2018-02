Mindst fire kvæstet ved eksplosion i engelsk by

Mindst fire mennesker er kommet til skade ved en eksplosion i byen Leicester i det centrale England søndag aften.

- Vi har bragt fire patienter til Leicester Royal Infirmary, oplyser byens ambulancetjeneste på Twitter.

- Læger er stadig på stedet.

Billeder og videoer på sociale medier viser høje flammer, der står op fra et sted i den centrale del af byen.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25. februar 2018

Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget eksplosionen og den efterfølgende voldsomme brand.

Men ifølge britisk politi er der på nuværende tidspunkt ikke tegn på, at eksplosionen skyldtes terror.

Politiet i Leicester meddelte tidligere søndag aften, at det var rykket ud til en "større hændelse" i den centrale del af byen.

Politiet har bedt folk omkring Hinckley Road om at holde sig fra området.

- Alle redningstjenester tager sig på nuværende tidspunkt af dette, skrev politiet i en meddelelse.

Seks brandbiler blev sendt til stedet.

- Vi fik en opringning for omkring en time siden efter meldinger om en stor eksplosion og en kollapset bygning, sagde en medarbejder ved byens brandvæsen tidligere.

Looks very bad @LEICESTER pic.twitter.com/vZJw0pXhfo — Andrew knapp (@KnappsterKnapp) 25. februar 2018

Alarmcentralen fik det første opkald klokken 19.03 lokal tid (20.03 dansk tid), skriver avisen The Guardian.

Flere britiske medier rapporterer, at et hus og en polsk forretning er ødelagt i en eksplosion.

- Det er på nuværende tidspunkt en eftersøgnings- og redningsaktion. Det er uvist, om folk er kommet til skade eller spærret inde, siger en talskvinde fra brandvæsnet i Leicester til The Guardian.

Hun tilføjer, at der er tale om en toetagers bygning med et loft, og at bygningen er kollapset.

Øjenvidner siger til flere medier, at der har været noget, der lød som en eksplosion i den centrale del af byen.

- Der var et enormt brag og hele huset rystede. Hvis der ikke havde været et brag, ville jeg have troet, at det var et jordskælv. Det var helt utroligt, fortæller Kat Pattison, der bor i nærheden, til The Guardian.

Leicester ligger omkring 180 kilometer nord for den britiske hovedstad, London.

/ritzau/Reuters