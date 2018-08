Mindst 91 dræbt efter jordskælv i asiatisk ferieparadis

Massivt jordskælv ryster Indonesien

Mindst 91 mennesker er omkommet i et kraftigt jordskælv, der søndag har ramt den indonesiske ø Lombok vest for Bali. Hundredvis af andre er kvæstet i skælvet, der har ødelagt tusindvis af bygninger.

Det oplyser indonesiske katastrofemyndigheder, som har evakueret tusindvis af mennesker på den populære turistdestination.

De mange mennesker er flyttet ud af deres huse, hoteller og andre bygninger for at tilbringe natten i udendørs nødherberger på grund af faren for efterskælv, oplyser myndighederne.

Jordskælvet, der er målt til 7,0, ramte et område nord for Lombok, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS). Skælvet havde sit udgangspunkt i ti kilometers dybde ifølge Indonesiens meteorologiske tjeneste. Der fulgte to efterskælv.



Henter kort...

Mandag morgen dansk tid oplyser en talsmand fra det indonesiske katastrofemyndighed, at jordskælvet har forårsaget »massive« ødelæggelser på den nordlige del af øen.

Flertallet af dødsofrene er ligeledes fundet på denne del af øen. Men der er også omkomne i hovedbyen Mataram og andre dele af Lombok.

De fleste af ofrene blev slået ihjel af murbrokker og andre genstande, der ramte dem under jordskælvet. Blandt de døde er et barn på ét år og en 72-årig, oplyste en talsmand for redningstjenesten tidligere.

Det er det andet store jordskælv ved Lombok inden for en uge.

»Alle løb straks ud af deres hjem, alle var i panik,« fortæller en beboer i Mataram.

En anden beboer fortæller, at strømmen gik, og at patienter måtte flyttes fra byens hospital.

Et jordskælv ramte også sidste søndag Lombok. Det havde en styrke på 6,4 ifølge USGS. Da mistede 17 mennesker mistede livet, og over 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

Lombok ligger lige over for den populære ferieø Bali. Her har søndagens rystelser ødelagt flere huse. Blandt andet er et varehus i byen Denpasar beskadiget, og Balis lufthavn melder om loftpaneler, der er faldet ned.

Begge øers lufthavne fungerer dog normalt søndag aften, oplyser myndigheder.

/ ritzau / AFP

Talte du læren efter munden? Det er et problem på landets gymnasier

Når eleverne på landets gymnasier stræber efter topkarakterer i de fleste fag, indfrir de ikke deres potentiale og bliver ikke så dygtige som muligt.

Eleverne lærer nemlig at tænke strategisk - at sige det, som de tror, læren vil høre - i stedet for at blive dannede og fagligt dygtige.

Det er en af pointerne i en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning, Cefu, på Aalborg Universitet, skriver Jyllands-Posten.

»Karakterræs afføder en meget strategisk tilgang hos eleverne. De er simpelthen optaget af at få de bedste karakterer.«

»Det står i vejen for det, som man skal kunne i skolen for at lære noget,« siger professor Noemi Katznelson, leder af Cefu, til avisen.

Hvis du skal bruge karakterer til at få eleverne til at få en fornemmelse af, hvor de står henne, og hvad de skal gøre bedre, så er det rigtig svært med en karakterskala, der dybest set kun har to karakterer på hele midterfeltet. Noemi Katznelson, leder Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet

På baggrund af rapporten anbefaler Cefu, at nedsætte en kommission til at kigge på karaktersystemet. For eksempel kan karakterskalaen udvides, så der er flere midterkarakterer. Den nuværende skala er nemlig rigtig dårlig som læringsinstrument, fortæller Noemi Katznelson til Ritzau.

»Hvis du skal bruge karakterer til at få eleverne til at få en fornemmelse af, hvor de står henne, og hvad de skal gøre bedre, så er det rigtig svært med en karakterskala, der dybest set kun har to karakterer på hele midterfeltet,« siger hun.

Derudover kan karakterernes betydning for optag på videregående uddannelser mindskes, ligesom at lærerne i højere grad tale præstationskulturen ned.

Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, kan nikke genkende til undersøgelsens konklusioner.

Uden at lægge sig fast på, om karaktersystemet skal ændres, erklærer hun sig enig i anbefalingerne.

»Indimellem tager det fokus, at man skal score gode karakterer. Vi er nødt til at se på, hvilke konsekvenser det har for de unge, at man skal have 11,2 eller 11,4 i snit for at komme ind på bestemte uddannelser,« siger hun til Jyllands-Posten.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil over for avisen ikke afvise, at karakterskalaen skal ændres.

Men hun mener ikke, at jagten på de gode karakterer er et problem og en byrde for den enkelte:

»Karakterer er det mest fair og rimelige værktøj til at vurdere den enkeltes præstationer og få fordelt de populære uddannelsespladser.«

»Uanset hvordan skalaen indrettes, eller optaget tilrettelægges, bliver der ikke af den grund flere pladser på dem,« siger hun.

I undersøgelsen sammenligner Cefu en række forskningsresultater og kombinerer det med interviews med lærere og elever på 13 gymnasier.

/ ritzau /

Brandmænd vender hjem: Vi kan ikke forestille os de dimensioner

Det bliver i aften, at et det danske beredskab afslutter sit arbejde med at hjælpe med at slukke et stort antal skovbrande i Sverige. Samme dag rejser et nyt dansk hold op, som skal pakke danskernes udstyr sammen.

De danske brandmænd vender dog hjem med en kuffert af gode erfaringer.

Gennem flere uger har de danske brandmænd hjulpet svenskerne med at kæmpe mod omfattende svenske skovbrande.

Og det er ikke bare svenskerne, som kan nyde godt af hjælpen, for de danske brandmænd er også blevet mange erfaringer rigere, fortæller operationskoordinator i Beredskabsstyrelsen Peter Kaas-Claesson.

»Det er en naturbrand af nogle dimensioner, som vi slet ikke kunne forestille os i Danmark. Der er terrænforskelle på over 100 meter, som jo gør, at man skal bruge gammeldags teknikker for at få vandet frem.«

»Det kræver mange kræfter at få vandet 100 meter op ad bakke. Og vi tager med hjem, hvordan man etablerer og vedligeholder begrænsnings- og standsningslinjer ved store naturbrande,« siger han.

Beredskabsstyrelsen vil nu evaluere indsatsen.

Det danske beredskab har været i Sverige siden den 19. juli. Flere gange er indsatsen blevet forlænget og holdene af brandmænd er blevet skiftet ud undervejs.

I alt har omkring 200 danske brandfolk været i Sverige, og det er ifølge Beredskabsstyrelsen den største internationale indsats i nyere tid.

Tirsdag rejser brandmændene hjem igen, men de bliver samme dag afløst af et nyt oprydningshold fra Beredskabsstyrelsen, som skal fjerne slanger og hente udstyr hjem.

De mange skovbrande har snart hærget Sverige i over en måned, og brandmændene har blandt andet brugt helikoptere i kampen mod flammere - som her i Ljursdal.

»Der er 52 kilometer slanger ude i området,« siger Peter Kaas-Claesson og tilføjer, at danskerne ikke skal have alle med hjem med det samme.

I midten af juli var der på et tidspunkt mere end 80 naturbrande i Sverige samtidig, og flere var ikke under kontrol. Den svenske statsminister Stefan Löfven (S) beskrev en ekstraordinær situation på grund af tørken, og landet har fået hjælp fra flere europæiske lande.

Nu ser det imidlertid meget bedre ud.

»Det har regnet rigtig meget oppe i området. Det har været stille og rolig silende regn, og det har en fantastisk god effekt på brandene - også dem, der brænder nede i jorden,« siger Peter Kaas-Claesson.

/ ritzau /

1000 piskeslag udløser diplomatisk krise

Saudi-Arabien udviser Canadas ambassadør i landet og trækker samtidig sin egen ambassadør hjem fra Ottawa. Derudover bliver handelsforbindelser til Canada fastfrosset.

Det sker i protest mod Canadas »indblanding i landets interne anliggender«. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en række opslag på Twitter natten til mandag dansk tid:

»Kongeriget Saudi-Arabien vil ikke acceptere nogen form for indblanding i landets interne anliggender eller ordrer fra andre lande.«

Udvisningen kommer, efter at den canadiske ambassade i Saudi-Arabien fredag udtrykte »alvorlig bekymring« over fængslingen af adskillige menneskerettighedsaktivister i landet.

»Vi opfordrer myndighederne i Saudi-Arabien til omgående at løslade dem og alle andre fredelige menneskerettighedsaktivister,« skrev ambassaden blandt andet på Twitter.

Saudi-Arabien betragter udmeldingerne som »et angreb« på landet. Og Canadas ambassadør har fået 24 timer til at forlade landet.

»Canadas udmelding er en alvorlig og uacceptabel krænkelse af Kongerigets love. Saudi-Arabien har aldrig og vil aldrig acceptere nogen form for indblanding i Kongeriget,« skriver udenrigsministeriet på Twitter.

I sidste uge blev de to kvindelige menneskerettighedsforkæmpere Samar Badawi og Nassima al-Sadah anholdt. Og i juli blev adskillige kvindeforkæmpere anholdt og anklaget for at samarbejde med »fjender af landet«, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere er siden blevet løsladt, mens andre fortsat sidder fængslet.

I sidste uge gik den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, i vælten på Twitter. (Overblikket fortsætter under tweetet)

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 2. august 2018

Samar Badawi er en prisvindende menneskerettighedsforkæmper og søster til bloggeren Raif Badawi, der i 2012 blev idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for at kritisere islam på sin blog. Det skriver BBC.

Hun er tidligere blevet tilbageholdt i Saudi-Arabien.

Raif Badawis hustru og tre børn bor i dag i Canada, hvor de i sidste måned fik tildelt statsborgerskab.

Torsdag skrev Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, på Twitter, at landet »står sammen med Badawi-familien«:

»Meget bekymret over at høre at Samar Badawi, Raif Badawis søster, er blevet fængslet i Saudi-Arabien. Canada står sammen med Badawi-familien i denne svære tid, og vi opfordrer fortsat kraftigt til løsladelsen af både Raif og Samar Badawi.«

/ritzau/