Mindst 35 døde og 100 såret i gaseksplosion i Nigeria

Lafia. Mindst 35 mennesker er omkommet og over 100 såret, efter en gastank mandag eksploderede i Nigeria.

Det bekræfter myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionen skete ved en benzinstation i byen Lafia, der er hovedstaden i delstaten Nasarawa. En lastbil var ved at tømme sin tank for gas, da den eksploderede og satte ild til flere biler, oplyser landets kriseberedskab, Sema.

- 35 personer er bekræftet døde, og over 100 er såret. Størstedelen omkom, fordi de skyndte sig hen til ulykkesstedet for at se, hvad der foregik, siger Usman Ahed, konstitueret direktør i Sema.

Taxachaufføren Yabuku Charles var med til at evakuere folk i området. Han fortæller til nyhedsbureauet AP, at han så mange døde og sårede i nærheden af benzinstationen.

I et opslag på Twitter kalder præsidenten for landets senat, Bukola Saraki, gasulykken for "forfærdelig".

Han skriver, at han har besøgt overlevende fra ulykken, og at han vil bede for de familier, der har mistet deres kære i ulykken.

Gas- og trafikulykker er ikke ualmindelige i Nigeria, hvor vejene er ujævne og sikkerhedsstandarden er dårlig, skriver Reuters.

Desuden har mange gasforhandlere mini-depoter rundt om i landet, og der er flere gange blevet stillet spørgsmål til sikkerheden ved disse.

Alene i år er knap 50 mennesker blevet dræbt i gas- og benzineksplosioner i Nigeria.

De to største ulykker fandt sted i landets største by, Lagos.

I januar blev mindst ti mennesker dræbt, da et gasdepot eksploderede i Lagos.

Fem måneder senere - i juni - eksplodere en benzintank i byen og satte ild til 53 biler. Mindst ni personer omkom i ulykken.

