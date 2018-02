Mindst 17 dræbt i en af USAs værste skolemassakrer nogensinde: »Det er en frygtelig, frygtelig dag«

Først troede mange af eleverne på gymnasiet i det sydlige Florida, at det blot var en brandøvelse, eftersom de havde haft en sådan tidligere på dagen.

Men snart stod det klart for de unge på Marjory Stoneman Douglas High School, at den nye uro på skolen dækkede over et skoleskyderi. I panik flygtede de til alle sider og gemte sig under borde, bag stole og i skabe.

Rebecca Bogart, 17 år, fortæller til New York Times, at hendes lærer netop var ved at afslutte sin undervisning om Holocaust, da de hørte skud, og det hele forvandlede sig til en moderne udgave af det systematiske massemord fra Anden Verdenskrig.

»Vi lagde os alle ned på gulvet og under borde,« fortæller hun til avisen.

»Det føltes, som om vi lå der i ti til 15 minutter, hvorefter skuddene kom gennem vinduet, og glas blev smadret.«

Hun så ikke, da flere af hendes klassekammerater blev ramt, men bagefter kunne hun se mindst fem, der blødte. Én fra hovedet, en anden fra benet.

Hun forsøgte at bevare roen, mens en af hendes klassekammerater holdt hendes hånd for, at den ikke skulle ryste. Da det endelig var overstået, og de fik hjælp, bar de hendes sårede kammerater ud af klasseværelset først.

»Der var blod over hele gulvet,« siger hun.

»Man forestiller sig ikke, at sådan noget nogensinde vil ske for dig, og så sker det.«

Læs også Heltene fra Las Vegas: »Ufatteligt, en fremmed sprang bare over og beskyttede mig mod skud«

Men sandheden er, at masseskyderier i USA er som en epidemi, der bare bliver værre, og massakren onsdag i Florida skriver sig med 17 dræbte nu ikke blot ind som et af de ti mest blodige skoleskyderier i USAs historie. Tre ud af de ti mest dødelige masseskyderier i USAs historie er sket inden for de seneste fem måneder. Det vil uden tvivl kickstarte en ny debat om den lette adgang til våben i Amerika og også en ny diskussion om sikkerheden på landets skoler og de problematiske unge.

Onsdag i Florida var den anholdte mistænkte gerningsmand en 19-årig fyr, der var blevet smidt ud af Marjory Stoneman Douglas High School for nylig på grund af disciplinære problemer.

Nikolas Cruz, som de amerikanske medier over en bred kam nævner som gerningsmanden, formåede efter sit amokløb med en AR-15-riffel først at stikke af fra skolen, men blev kort tid efter anholdt af talstærkt politi i et hus ikke langt fra skolen.

Ifølge lokalavisen Sun Sentinel har Nikolas Cruz kæmpet med store personlige problemer. Ikke mindst de seneste måneder.

Den dag, han blev født, blev han adopteret af et ældre ægtepar. Men hans far døde af et hjerteanfald, da han var meget yngre, og hans 68-årige mor døde for blot tre en halv måned siden, fortæller naboer, venner og familie til Sun Sentinel.

De fortæller historierne til avisen om en indesluttet og deprimeret dreng, der var diagnosticeret med autisme, altid kom med mærkelige kommentarer og gik med hættetrøje og hovedet bøjet.

Nikolas Cruz var også en dreng, der havde masser af våben og gik rundt og talte om at skyde frøer, egern og slanger. En tidligere nabo fortæller til Sun Sentinel, at politiet blev tilkaldt et utal af gange, og at Nikolas Cruz blev set skyde naboens høns.

OVERBLIK: Nogle af de værste skoleskyderier i USA USA er blevet ramt af adskillige skoleskyderier gennem de seneste år. Alene i år er der blevet åbnet ild på amerikanske skoler 18 gange, og otte gange har det resulteret i dræbte eller sårede. Senest blev en high school i Parkland i delstaten Florida onsdag eftermiddag ramt af et skyderi, der har kostet mindst 17 mennesker livet. Her følger et overblik over en række andre voldsomme skoleskyderier i USA: * 14. december 2012 i Newtown, Connecticut: 20-årige Adam Lanza skyder og dræber først sin mor, inden han dræber 20 børn og seks voksne på skolen Sandy Hook. Herefter begår han selvmord. * 16. april 2007 i Blacksburg, Virginia: 23-årige Cho Seung-hui skyder og dræber 32 personer på universitetet Virginia Tech. Herefter skyder han sig selv. Skyderiet er det dødeligste skoleskyderi i USA's historie. * 14. februar 2008 i Dekalb, Illinois: 27-årige Steven Kazmierczak træder ind i et auditorium og skyder og dræber fem personer på universitet Northern Illinois. 16 personer bliver såret. Gerningsmanden skyder efterfølgende sig selv. * 2. oktober 2006 i Nickel Mines, Pennsylvania: Den 32-årige lastbilchauffør Charles C. Roberts dræber fem piger på en lille amish skole. Han dræber efterfølgende sig selv. * 21. marts 2005 ved Red Lake Indian Reservation, Minnesota: Den 16-årige high school-studerende Jeff Weise skyder og dræber sin bedstefar og en af hans venner. Herefter tager han hen til den lokale high school, hvor han dræber fem studerende, en lærer og en sikkerhedsvagt. Han dræber efterfølgende sig selv. * 20. april 1999 i Littleton, Colorado: De to teenagere Eric Harris og Dylan Klebold åbner ild på Columbine High School. De dræber 12 studerende, en lærer og sårer mere end 20 personer. De dræber begge sig selv efterfølgende. Kilder: The Guardian, Reuters og Florida Today. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ifølge Washington Post lagde han billeder af våben frem på sin profil på Instagram. Et viste mindst seks rifler og håndvåben spredt ud på en seng med billedteksten »arsenal«. Et andet billede viste en kasse med ammunition tilføjet teksten »har kostet mig 30 dollar«. Et tredje viste liget af en blodig frø.

Den lokale sherif, Scott Israel, fortalte onsdag desuden, at hans efterforskere havde fundet noget »meget, meget foruroligende« på den anholdtes profiler på de sociale medier.

Men det blev ikke opdaget i tide.

Gerningsmanden begyndte at skyde allerede inden, han gik ind på skolen. 12 af de omkomne blev fundet inde på skolen, tre blev fundet uden for skolen. Yderligere to døde af deres kvæstelser på hospitalet.

For amerikanerne vækker massakren minder om angrebet på gymnasiet Columbine uden for Denver, hvor 12 elever og en lærer blev myrdet i 1999, og angrebet på Sandy Hook, en folkeskole i Newtown, Connecticut, hvor 20 elever og seks voksne blev skudt i 2012.

Men selv om skoleskyderier er tilbagevendende i USA, er følelsen altid den samme.

»Det er en frygtelig, frygtelig dag,« sagde Scott Israel, da han onsdag aften oplyste om det store antal dræbte.

»Bare frygtelig, fuldstændig frygtelig.«

»Mine bønner og kondolence går til familierne til ofrene for det frygtelige skyderi i Florida,« lød det i et tweet fra præsident Donald Trump.

»Intet barn, ingen lærer eller nogen anden burde nogensinde føle sig usikker i en amerikansk skole.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA