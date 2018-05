Mindst 15 meldes såret efter bombeeksplosion i Canada - to mænd jages

En bombe er sent torsdag aften klokken 22.30 lokal tid detoneret på en restaurant i Ontario, Canada.

Mindst 15 personer er kommet til skade, heraf er tre i kritisk tilstand. Det oplyser lokalt redningspersonale på Twitter.

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7 — Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25. maj 2018

To mænd, som politiet mistænker for at have detoneret bomben, er set flygte fra stedet.

Politiet har på Twitter offentliggjort billeder af de mistænkte, der ankommer til restauranten. På billederne ses begge mænd være klædt i mørkt tøj og være maskerede.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6 — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) 25. maj 2018

»To mistænkte på stedet detonerede et improviseret eksplosivt objekt inde i restauranten,« skriver politiet på Twitter.

»De to flygtede umiddelbart efter eksplosionen.«

Eksplosionen fandt sted på den indiske restaurant Bombay Bhel Indian, der ligger i et shoppingcenter i Toronto-forstaden Mississauga.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN og The Toronto Star.

De tre alvorligt sårede er bragt til behandling på Toronto Trauma Center, mens de 12 yderligere ifølge politiet har fået mindre eller overfladiske skader ifølge Toronto Star.

De to mistænkte på kamerabillederne beskrives af politiet som omkring mellem 175 til 182 centimeter. Begge beskrives som lyse i huden baseret på den del af deres ansigt, der var synlig bag en maskering.

/ritzau/