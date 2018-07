Mike Pompeo: Trump tror på ny fremtid i Nordkorea

Washington. USA's præsident, Donald Trump, tror på, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil have en "ny, lysere fremtid" for sit land.

Det skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter forud for sit besøg i Nordkorea fredag.

- Jeg har talt med præsidenten, mens vi begge var i luften. Præsidenten fortalte mig, at han tror på, at Kim Jong-un vil have en ny, lysere fremtid for folket i Nordkorea. Vi håber begge, at det er rigtigt, skriver Pompeo.

I Nordkorea skal Mike Pompeo drøfte atomafrustning på Den Koreanske Halvø med den nordkoreanske leder.

Besøget i Pyongyang bliver Pompeos tredje besøg i Nordkorea og det første siden et topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump den 12. juni i Singapore.

På topmødet indvilgede Kim Jong-un i at "arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø".

Der blev dog ikke givet nogen oplysninger om, hvordan eller hvornår Nordkorea har tænkt sig at opgive sit atom- og missilprogram, der anses som en trussel mod USA.

/ritzau/