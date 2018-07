Portræt

Mexicos nye præsident kører en gammel Nissan og har skrevet en bog om alle Trumps fejl og mangler

I modsætning til sin forgænger er Mexicos nyvalgte præsident Andrés Manuel López Obrador på ingen måde bange for at kritisere Donald Trump. Mexicaneren kan få afgørende betydning for Trumps planer om at bremse migrationen fra Latinamerika.